Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου ανήλθε στα 356,79 εκατ. ευρώ.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,35%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε κατά 2,93%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 356,79 εκατ. ευρώ, έναντι 627 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης. Από τον συνολικό τζίρο, 58,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν 29 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ διακινήθηκαν 47,14 εκατ. μετοχές. Συνολικά, 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά και 30 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.961,1 μονάδες, με απώλειες 1,4%, διευρύνοντας την εβδομαδιαία πτώση στο 5,55%.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς έκλεισε στα 9,52 ευρώ με πτώση 1,27% και τζίρο 55,3 εκατ. ευρώ. Η Εθνική υποχώρησε κατά 1,2%, στα 16 ευρώ, με συναλλαγές 54,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έχασε 2,46%, στα 4,32 ευρώ, και η Alpha Bank 1,14%, στα 4,18 ευρώ.

Χρηματιστήριο: Υποχώρησε ο FTSE, ενίσχυση του FTSEM

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE υποχώρησε κατά 0,46%, στις 6.547 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 1,06%, στις 2.985,3 μονάδες.

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Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Optima Bank, υποχωρώντας κατά 3,39%, στα 13,95 ευρώ. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,89% και η Credia κατά 1,32%.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Βιοχάλκο, με απώλειες 3,04%, η ΕΛΧΑ με 1,6% και η Cenergy με 1,2%.

Στον αντίποδα, η ΑΚΤΟΡ σημείωσε άνοδο 6,2%, κλείνοντας στα 9,70 ευρώ, με τζίρο 10,9 εκατ. ευρώ. Η Allwyn ενισχύθηκε κατά 2,1%, η Metlen κατά 1,59% και η Helleniq Energy κατά 1,3%. Αντίθετα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 0,51%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 4,5%, ενώ κέρδη κατέγραψαν ο Φουρλής με 3,4%, η Intracom με 2,65% και η ΑΒΑΞ με 1,87%.

Αντίθετα, η Noval υποχώρησε κατά 2,08%, η ΕΧΑΕ κατά 1,3% και ο ΟΛΠ κατά 1,17%.