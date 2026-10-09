Αναλυτικά οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ των επόμενων ημερών.

Το ποσό των 63.782.008,50 ευρώ θα καταβληθεί σε 61.636 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠ για την περίοδο 12 έως 16 Οκτωβρίου

Αναλυτικά οι πληρωμές έχουν ως εξής:

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

- Από 12 έως 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.