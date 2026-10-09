Συνταρακτικές εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα.

«Μια Γυναίκα», Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:00.

Η Εύα βρίσκει ξανά ευκαιρία και πλησιάζει τη μικρή Χαρά, προκαλώντας το θυμό της Μαρίνας.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00

Η Μαρίνα μαλώνει και τιμωρεί τη Χαρά που μιλούσε με μια άγνωστη (την Εύα). Διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού. Η καθημερινή κούραση της προκαλεί συχνές ζαλάδες. Η οικονομική δυσχέρεια, όμως, την αναγκάζει να ψάχνει και τρίτη δουλειά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Ελισάβετ, μαθαίνει ότι η Εύα έχει εγκαταλείψει τη σχολή φωτογραφίας και συγκρούεται μαζί της. Συγχρόνως, μια περίεργη παρτίδα υλικών που ο Σταύρος φυλάει στο spa, την βάζει σε σκέψεις. Τα μέσα μεταφοράς απεργούν κι η Μαρίνα δέχεται να τους γυρίσει στο σπίτι ο Γιάννης. Ο Μάρκος αντιδρά με την παρουσία του Γιάννη.

Ο Κωστής ανησυχεί με τον παράνομο τζόγο που στεγάζει στο ραφτάδικο. Κωστής και Ελισάβετ ανησυχούν για την Εύα και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της.

Η Εύα βυθίζεται στις ενοχές και στις καταχρήσεις. Γιάννης και Ξένια, μιλούν για το διαζύγιο και τον μικρό Μίλτο. Η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με την Μπέτυ που της εμπιστεύεται να της φυλάξει κάποια χρήματα. Το ίδιο βράδυ, ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

«Μια Γυναίκα»: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00

Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί τη Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέτυς κάνουν φτερά. Η Ελισάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της.

Η Εύα πλησιάζει κρυφά τη Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει. Η Ελισάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει.

Η Ελένη μιλά στη Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη. Η Ελισάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας. Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέτυ καλεί τη Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης.

Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει. Μια έντονη ζαλάδα, κάνει τη Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει, την θυμώνει και του επιτίθεται. Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις.

Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει.

Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.