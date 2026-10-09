Η εξομολόγηση για την επιθυμία της γίνει μητέρα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου η Ζόζεφιν όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει μελλοντικά το δικό της παιδάκι.

Παρ’ όλα αυτά, εξομολογήθηκε ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που την αφορά άμεσα:

«Πιστεύω πιο πολύ στις βάσεις μίας σχέσης, δεν έχει σχέση με το δαχτυλίδι ή τον γάμο, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω κιόλας γιατί βαπτίστηκα πριν από οκτώ χρόνια. Μια σχέση πρέπει να έχει τα ουσιαστικά πράγματα που είναι ο σεβασμός, η αγάπη, το να είστε στην ίδια σελίδα. Αυτά είναι πιο σημαντικά νομίζω από ένα χαρτί», σημείωσε αρχικά η Ζόζεφιν.

Ζόζεφιν: «Με συγκινεί η μητρότητα»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ζόζεφιν απάντησε στα ερωτήματα της παρουσιάστριας αναφορικά με το γάμο και την μητρότητα. Όπως εξήγησε ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της: «Δεν είναι στα σχέδιά μου, άμα έρθει ήρθε, δεν είναι κάτι που το ονειρεύομαι τον γάμο».

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«Η μητρότητα με συγκινεί, μακάρι να έρθει και να με αξιώσει ο Θεός», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η Ζόζεφιν.

Σε ό,τι αφορά την βάπτισή της και την πίστη της στον Θεό, η Ζόζεφιν δήλωσε: «Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία, άλλαξε όλη η ζωή μου και ένιωσα ότι μπήκε το φως στη ζωή μου. Από εκείνη τη μέρα ήταν σαν να άνοιξε ο δρόμος. Είχα την ευλογία του Θεού, δεν έχω πια φοβίες… Έχω πνευματικό. Δεν κρίνω, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, νιώθω καλά με αυτό, έχω τον πνευματικό μου, πηγαίνω στην εκκλησία… Ηρεμώ! Είναι ωραίο να υπάρχουν βάσεις, να μην είναι όλα στον αέρα».

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