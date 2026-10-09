Τα αρνητικά σχόλια στα social media και ο λόγος που απέρριψε την πρόταση να κάνει πρωινό.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Μπέττυ Μαγγίρα, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αναλάβει ένα νέο project στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να αρνηθεί μία τηλεοπτική πρόταση που αφορούσε την πρωινή ζώνη.

«Θα μπορούσατε να με δείτε σε άλλο project στο δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν έχουν γίνει συζητήσεις ακόμη. Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλο πράγμα, όχι για τηλεόραση», ανέφερε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, εξήγησε ότι απέφυγε να αναλάβει πρωινή εκπομπή λόγω της έντονης επικαιρότητας που υπάρχει: «Μου έγινε πρόταση αλλά δεν την αποδέχθηκα γιατί δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή που είναι δύσκολο να την αποφύγεις».

Μπέττυ Μαγγίρα: Τα αρνητικά σχόλια στα social media

Κλείνοντας, η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με τα αρνητικά σχόλια εστιάζοντας στον τρόπο που τα αντιμετωπίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που εκτιμώ και θαυμάζω… μπορεί να τα λάβω υπόψη μου. Αλλά επειδή τα social πια έχουν πάρα πολύ μίσος και κακία τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ. Στα hate comments μπορεί και να απαντήσω», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm026m3qmvk9?integrationId=40599y14juihe6ly}