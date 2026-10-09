Η περίεργη συμπεριφορά της ηγουμένης Σεβαστιανής και της αδελφής Ωραιοζήλης αλλά και η ταυτότητα που βρήκε η αδελφή Αρσινόη, έχουν βάλει σε υποψίες τις υπόλοιπες μοναχές.
Παράλληλα, Σοφιανός και Τσακαλάκης βρίσκονται ένα βήμα πριν πιάσουν τον Άγγελο, όπως θα δούμε απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό».
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«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Τι θα δούμε απόψε
Επεισόδιο 3: Προσπαθώντας να κρύψουν τη σχέση τους με το ζευγάρι της λίμνης, Σεβαστιανή και Ωραιοζήλη πέφτουν συνεχώς σε αντιφάσεις, που κάνουνε τις μοναχές μας ακόμα πιο καχύποπτες απέναντί τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=WcwLjRc3bcc}
Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, ο Άγγελος έχει πιαστεί για τα καλά στα δίχτυα της αστυνομίας και ο Σοφιανός με τον Τσακαλάκη είναι έτοιμοι να τον συλλάβουν.
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Και ενώ οι αδελφές προσπαθούν να καταλάβουν πώς βρέθηκε το πορτοφόλι στη μονή, η Αγία Θεοδούλη τους στέλνει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα…
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Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!
Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!