Η παρουσιάστρια μίλησε για την επιστροφή της στον ΑΝΤ1, τη νέα της εκπομπής και τον ανταγωνισμό που υπάρχει στον χώρο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» παραχώρησε η Φαίη Σκορδά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες για το νέο project που αναλαμβάνει στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στο κανάλι του Αμαρουσίου, στο άγχος που την διακατέχει πριν από κάθε πρεμιέρα, αλλά και στο μοτίβο που αναμένεται να ακολουθήσει στη νέα της εκπομπή. Όπως μάλιστα εξήγησε, επιλέγει να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία στον ανταγωνισμό.

Φαίη Σκορδά: Η επιστροφή στον ΑΝΤ1, ο ανταγωνισμός και το όνομα της εκπομπής

«Ξεκινάμε, θα είμαστε Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πρωί. Επιστρέφω στον ΑΝΤ1», ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο τίτλος της εκπομπής θα είναι: «For You».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια, παραδέχτηκε ότι στο πλευρό της θα βρίσκονται κάθε Σαββατοκύριακο: ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Άρης Καβατζίκης και η Δέσποινα Τσόκου.

«Μην με ρωτήσεις τι εκπομπή θα είναι. Για εμένα, οι εκπομπές είναι και αυτό που φέρει κάθε παρουσιαστής… Να αλλάξω στα 46 μου, όχι. Ίδια θα παραμείνω».

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«Ακόμα δεν έχουμε συζητήσει για να κάνει κάτι διαφορετικό (σ.σ ο Δημήτρης Μακαλιάς).

«Πάντα έχω άγχος, κάθε χρονιά έχω άγχος, σε κάθε πρεμιέρα έχω άγχος… Πάντα έχω άγχος. Μετά δεν προλαβαίνεις, οπότε δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς».

Σε ό,τι αφορά τις σκέψεις της για τον ανταγωνισμό, η Φαίη Σκορδά, δήλωσε ότι επιλέγει να εστιάζει στη δική τους δουλειά και τους δικούς της συνεργάτες: «Ποτέ δεν σκέφτομαι… Καμία χρονιά δεν λειτουργώ με το τι κάνουν οι απέναντι. Θεωρώ ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στις εκπομπές, στις ομάδες, μα δείξουμε το καλύτερό μας, να δουλεύουμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε μόνο εμάς… Τον όποιο απέναντι δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Οπότε, εγώ ασχολούμαι πάντα με τους συνεργάτες μου, με εμένα, με τη δική μου εκπομπή και πάνω απ’ όλα με τους τηλεθεατές».

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