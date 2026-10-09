Η αινιγματική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα εν μέσω διαμάχης του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση.

Σε μία αινιγματική ανάρτηση προχώρησε η Σοφία Καρβέλα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα που η κόντρα μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση συνεχίζεται.

Οι γονείς της Σοφίας Καρβέλα τις τελευταίες ημέρες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ οι σχέσεις τους έχουν ταραχθεί.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας αναλαμβάνει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να αφορά όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ερμηνεύσουν τραγούδια του. Για την Άννα Βίσση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της αποτελείται από δημιουργίες του μουσικοσυνθέτη.

Η αινιγματική ανάρτηση της Σοφία Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους γονείς της, ωστόσο το πρωί της Παρασκευής προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρεται: «Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου… σε οποιοδήποτε παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα, το email σου, τα δυστυχισμένα παιδικά σου χρόνια ή τα ευτυχισμένα παιδικά σου χρόνια, οτιδήποτε. Τίποτα. Μόλις έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι, παρεμπιπτόντως μην ψάχνεις για απάντηση σε επίπεδο σκέψης όταν σε ρωτάω ‘ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου;’. Η απάντηση δεν θα βρεθεί με σκέψη. Τι έχει απομείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά από το παρελθόν ή το μέλλον. Και μην το σκέφτεσαι. Πώς είναι να είμαι εγώ χωρίς καμία ανάμνηση ή προσμονή; Υπάρχει κάτι που να είναι εκ φύσεως;».

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Η ίδια μάλιστα, πρόσθεσε ως λεζάντα: «I like this».

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα, προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

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