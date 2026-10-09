Η εξομολόγηση για την μητρότητα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, η δίδυμη κύηση και ο γιος της.

Σε μία βαθιά εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της προχώρησε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η πρώην παίκτρια του Survivor, παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Όπως εξομολογήθηκε, χρειάστηκε να κάνει πέντε εξωσωματικές με σκοπό να αποκτήσει το δικό της παιδί: «Ο Ευθύμης (σ.σ ο γιος της) βγήκε με εξωσωματική…

Κάναμε πολλές προσπάθειες να μείνω έγκυος που τελικά δεν ευδοκίμησαν. Αυτή ήταν η πέμπτη. Ο Ευθύμης ήταν η πέμπτη προσπάθεια», ανέφερε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

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Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η αποκάλυψη για τη δίδυμη κύηση

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, εξομολογήθηκε ότι αρχικά κυοφορούσε δίδυμα, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, ωστόσο, κατάφερε να γεννηθεί μόνο το ένα από τα δύο μωρά.

Περιγράφοντας στην Κατερίνα Καινούργιου την εμπειρία της, ανέφερε: «Ο δρόμος της εγκυμοσύνης μου δεν ήταν και τόσο ρόδινος. Όλα ξεκίνησαν από τις 20 Φλεβάρη, που ήμουν 17 εβδομάδων. Είχα δίδυμη κύηση και είχα πάει για έναν απλό υπέρηχο… Μου λέει ο γυναικολόγος μου ‘Ελίζαμπεθ, έχουν σπάσει τα νερά της μικρής’. Στις 17 εβδομάδες. Έχω ένα αγόρι και είχα και ένα κορίτσι… σε διαφορετικούς σάκους. ‘Έσπασαν’ τα νερά της μικρής. Έχασα πάρα πολύ αμνιακό υγρό. Μετά μου λέει ‘Ελίζαμπεθ, δεν θα πας σπίτι. Θα πρέπει να νοσηλευτείς οπωσδήποτε, θα πρέπει να πας σε μία πτέρυγα υψηλού κινδύνου… θα πρέπει να εισαχθείς, θα μείνεις μήνες’».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εξομολογήθηκε ότι την περίοδο που έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης, βρισκόταν εκτός Αθηνών, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, εξήγησε ότι στις 21 εβδομάδες της κύησης η μικρή της κόρη δεν άντεξε:

«Τελικά, στις 21 βδομάδες η μικρή δεν άντεξε. Εντωμεταξύ δεν ένιωθα καλά εκείνη την ημέρα... ήμουν στο κρεβάτι.. Ήμουν μόνη μου, γιατί δεν έχω και τις αδελφές μου εδώ, είναι στην Αγγλία... Στις 21 εβδομάδες μου είπαν ότι έχω χάσει το κοριτσάκι και το κοριτσάκι… Τότε είχα και πυρετό. Ήμουν πάρα πολύ, πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά… Έμεινα στο νοσοκομείο επί 3,5 μήνες, να μην κάνω τίποτα…».

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Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Για την γέννηση του γιου της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, αναφέρθηκε στην πρόωρη γέννηση του γιου της, περιγράφοντας μερικές από τις πιο έντονα συναισθηματικά στιγμές που βίωσε στο πλευρό του:

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι αυτοί οι 3,5 μήνες… Είδα το μωράκι μου τυλιγμένο σε σακουλάκι. Με το που τον αγκάλιασα ένωσα ζεστασιά, χαρά. Γεννήθηκε φυσιολογικά… Είχα πάθει σοκ στην αρχή… Αυτός ο μπέμπης άντεξε πάρα πολλά…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

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