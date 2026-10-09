Ο παρουσιαστής του ANT1 ανέφερε ότι η Άννα Βίσση βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας Κούστα.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση φέρεται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, η Άννα Βίσση, μετά και τα όσα συμβαίνουν με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο παρουσιαστής του ANT1 ανέφερε ότι η Άννα Βίσση βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας Κούστα, όπου βρισκόταν και ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και πρόσωπα από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

«Μαζεύτηκε από χθες το απόγευμα στο σπίτι τα νότια προάστια. Εκεί ήταν ο κύριος Γιάννης Κούστας, η κυρία Δήμητρα Κούστα και κάποια στιγμή πήγε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Εκεί ήταν και η Νίκη Βίσση, αδελφή της Άννας Βίσση, που είναι και συνεργάτις της, και ακόμα δύο τρία άτομα από το περιβάλλον της Άννας Βίσση. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη η οποία κράτησε ώρες, ώρες. Δεχόντουσαν τηλεφωνήματα, έπαιρναν γνώμες. Η Βίσση θέλω να σας πω ότι είναι στα Τάρταρα. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη, πολύ στενοχωρημένη. Όσοι ξέρουν την Άννα τη Βίσση μού λένε δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή της τόσο στενοχωρημένη» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το αίσθημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Άννα είναι η στενοχώρια. Είναι στενοχωρημένη. Προφανώς είναι θυμωμένη, αλλά είναι στενάχωρο, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο με τον άντρα που σε συνόδευε όλη σου τη ζωή, που έχεις μοιραστεί το κρεβάτι σου, που έχεις κάνει παιδιά, που μετά λες παντού ότι είναι ο καλύτερός μου φίλος. Να έχετε φτάσει τώρα να ξεκατινιάζεστε στα κανάλια. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο. Είναι στενοχωρημένη πολύ. Υπήρξαν εισηγήσεις χθες, πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πέρασε και από το μυαλό τους, να βγει να πει κάτι η Άννα Βίσση. Όχι, να μιλήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε μια εκπομπή, σε μια τηλεόραση. Να κάνει κάτι. Μια δήλωση, στο TikTok, στο αυτό, να ανέβαινε μια δήλωση που θα ήταν κοινή. Να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να πει "είμαι η Άννα Βίσση που με κάνατε αυτό που με κάνατε και τώρα βιώνω αυτό". Να έκανε μια ανθρώπινη προσέγγιση. Αυτό το πράγμα δεν πέρασε τελικά ως άποψη. Δεν ήθελε και η Άννα απ' ό,τι ξέρω και πάρθηκε μια απόφαση να βγει μια ανακοίνωση για να μη μείνει αναπάντητος ο Καρβέλας» πρόσθεσε.

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