Το περιστατικό σημειώθηκε στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ, με τις αρχές να κινητοποιούν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και να προχωρούν στην εκκένωση του πάρκου.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με την επίθεση τίγρη σε άνδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την είσοδό του στον περιφραγμένο χώρο των ζώων στο Yorkshire Wildlife Park, στη βόρεια Αγγλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:35, όταν ο άνδρας εισήλθε στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις και δέχθηκε επίθεση από ένα από τα ζώα. Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σοκ από βίντεο της επίθεσης

Μετά το περιστατικό, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα, ελικόπτερο αεροδιακομιδής και γιατρός, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε μέσα στον χώρο των τίγρεων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν στιγμές της επίθεσης. Η αστυνομία δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη του οπτικού υλικού και απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην το αναπαράγει.

{https://x.com/SemperRaw/status/2108953813512028338}

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Το Yorkshire Wildlife Park έκλεισε μετά το συμβάν και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό και την Κυριακή, ενώ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι αναφέρει η αστυνομία για την τίγρη

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, η τίγρη δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της μετά την επίθεση. Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι δεν υπήρξε ευρύτερος κίνδυνος για τους υπόλοιπους επισκέπτες ή το κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο «Land of the Tigers» του πάρκου, μια ειδικά διαμορφωμένη έκταση που φιλοξενεί τίγρεις του Αμούρ, γνωστές και ως τίγρεις της Σιβηρίας, ένα απειλούμενο υποείδος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άνδρα ούτε έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους εισήλθε στον χώρο του άγριου ζώου.