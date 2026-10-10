Σε καραντίνα 200 περίπου άτομα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ρωσική κρατική υγειονομική ρυθμιστική αρχή επιβεβαίωσε τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία και πληροφόρησε τον διεθνή οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα.

Εργαζόμενη σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.