Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στη θανατική ποινή επανέλαβε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της θανατικής ποινής, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της κοινωνίας και η απονομή της δικαιοσύνης μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής.

Σε διαδικτυακή ανάρτησή του, ο ποντίφικας έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τονίζοντας ότι η θανατική ποινή δεν μπορεί να αποτελέσει αποδεκτή μορφή τιμωρίας, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τον θεμελιώδη χαρακτήρα και την αξία της ανθρώπινης ζωής.

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Καθολικής Εκκλησίας κατά της συγκεκριμένης ποινής.

{https://x.com/Pontifex/status/2108882737792745846}

Ο ποντίφικας επισήμανε ότι η διασφάλιση του κοινού συμφέροντος και η προστασία των πολιτών δεν προϋποθέτουν την προσφυγή στη θανατική ποινή. Όπως υπογράμμισε, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των εγκλημάτων, οι οποίοι μπορούν να προστατεύσουν την κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

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«Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο Πάπας αναφέρθηκε στη δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων κράτησης, τα οποία επιτρέπουν τον περιορισμό των δραστών και την προστασία των πολιτών, χωρίς να αποκλείουν οριστικά την προοπτική αλλαγής και ηθικής αποκατάστασης των καταδικασθέντων.

«Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους τη δυνατότητα να λυτρωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.