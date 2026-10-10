Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.

Τέσσερις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο (10/10), οι τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα.

Τον απολογισμό γνωστοποίησε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής, Λεονίντ Πάσετσνικ, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου.

Η περιοχή του Λουχάνσκ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό ρωσικό έλεγχο και αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο απολογισμός

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο Πάσετσνικ.

Παράλληλα, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ουκρανική πλευρά σχετικά με τις καταγγελίες για τις επιθέσεις και τον αριθμό των θυμάτων.

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Ως εκ τούτου, ο απολογισμός των τεσσάρων νεκρών και των πέντε τραυματιών βασίζεται αποκλειστικά στις ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών που διοικούν την περιοχή.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή σημεία των επιθέσεων, τα μέσα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκαν οι άμαχοι.

Υπενθυμίζεται πως το Λουχάνσκ αποτελεί μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες των οποίων την προσάρτηση ανακοίνωσε μονομερώς η Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022, σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από την Ουκρανία και τη μεγάλη πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας.

Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο στρατιωτικών επιχειρήσεων από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.