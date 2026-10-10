Κλείνει όλα τα καταστήματά της και προχωρά σε εκκαθάριση.

Τίτλοι τέλους πέφτουν για μία από τις ιστορικότερες αλυσίδες επίπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Haynes Furniture ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά τη λειτουργία της, έπειτα από 128 χρόνια παρουσίας στην αμερικανική αγορά.

Η οικογενειακή επιχείρηση, η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1898, προχωρά στο κλείσιμο όλων των καταστημάτων της, συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης της αλυσίδας πολυτελών επίπλων The Dump Luxe Furniture Outlet.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TheStreet, η διαδικασία εκκαθάρισης ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου 2026, με μεγάλες εκπτώσεις σε έπιπλα, στρώματα και χαλιά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας επιχείρησης που εξυπηρέτησε τέσσερις γενιές καταναλωτών.

Κλείνουν 12 καταστήματα σε πέντε πολιτείες

Η απόφαση αφορά συνολικά 12 καταστήματα, εκ των οποίων τέσσερα λειτουργούν με την επωνυμία Haynes Furniture στη Βιρτζίνια και οκτώ με την επωνυμία The Dump Luxe Furniture Outlet.

Τα τελευταία βρίσκονται στη Βιρτζίνια, το Τέξας, το Ιλινόι, την Αριζόνα και την Τζόρτζια.

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Η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο το κλείσιμο έξι καταστημάτων The Dump εκτός Βιρτζίνια, προτού γνωστοποιήσει ότι θα σταματήσει συνολικά τη δραστηριότητά της.

Τη διαδικασία των εκπτώσεων εκκαθάρισης έχει αναλάβει η SB360 Capital Partners, εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία οριστικού κλεισίματος, ούτε ο αριθμός των εργαζομένων που θα επηρεαστούν.

Η Haynes Furniture ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα τέλη του 19ου αιώνα και πέρασε στα χέρια της οικογένειας Strelitz το 1930, όταν οι Ellis και Minnie Strelitz απέκτησαν ένα μικρό κατάστημα επίπλων στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

Σταδιακά, η επιχείρηση επεκτάθηκε, δημιουργώντας ένα αναγνωρίσιμο όνομα στην αγορά επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού.

Το 2005, ο E.J. Strelitz και ο συνεργάτης και συγγενής του David Brand δημιούργησαν την The Dump Luxe Furniture Outlet, με επίκεντρο την πώληση επώνυμων και πολυτελών επίπλων σε μειωμένες τιμές.

Τι οδήγησε στο οριστικό λουκέτο

Η διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους για την απόφαση. Ωστόσο, ο εκτελεστικός πρόεδρος E.J. Strelitz γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την εξέλιξη ένα τέλος που συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα, ευχαριστώντας τους εργαζομένους και τους πελάτες για τη στήριξή τους.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και άλλες αμερικανικές επιχειρήσεις επίπλων περιορίζουν τη δραστηριότητά τους ή αποχωρούν από την αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία δεν είχε υποβάλει αίτηση πτώχευσης έως τώρα.

Πηγή thestreet.com