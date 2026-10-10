Ο δράστης απειλούσε να βάλει φωτιά.

Αίσιο τέλος είχε για 13 μικρά παιδιά η πολύωρη ομηρία τους σε νηπιαγωγείο στην πόλη Κουριτσίμπα, στη νότια Βραζιλία, όπου ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης, σκοτώνοντας τον άνδρα που τα κρατούσε υπό την απειλή εμπρησμού.

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, παρέμειναν για περίπου τρεις ώρες εγκλωβισμένα σε αίθουσα του σχολείου, ενώ ο δράστης απειλούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον ένα παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

{https://x.com/dailyeurotimes/status/2108819642185568307}

Πώς εισέβαλε στο νηπιαγωγείο

Ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στην πολιτεία Παρανά, συνταγματάρχης Αλεσάντρ Λόπες Τζίας, ανέφερε ότι ο άνδρας έφτασε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο, πήδηξε τον περίβολο και εισέβαλε σε αίθουσα όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Στη συνέχεια, περιέχυσε τον χώρο με εύφλεκτο υγρό και κρατούσε αναπτήρα, απειλώντας να βάλει φωτιά. Είχε επίσης στην κατοχή του μαχαίρι, ενώ οι αρχικές πληροφορίες ότι διέθετε πυροβόλο όπλο διαψεύστηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο άνδρας κρατούσε τα παιδιά συγκεντρωμένα γύρω του, έχοντας μάλιστα ένα από αυτά στα γόνατά του.

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου δυόμισι με τρεις ώρες. Ωστόσο, καθώς περνούσε η ώρα, τα παιδιά παρουσίαζαν ολοένα μεγαλύτερη αναστάτωση, ενώ ο δράστης άρχισε να τα χτυπά.

{https://x.com/Zanfareserva/status/2108647701206229232}

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν τότε να επέμβουν, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους.

Κατά την επιχείρηση ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυρές εκρήξεις, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας σκοτώθηκε και τα 13 παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ παραδόθηκαν σε διασώστες για ιατρική φροντίδα.

Ο δήμαρχος της Κουριτσίμπα, Εντουάρντου Πιμεντέλ, εξέφρασε την ανακούφισή του μέσω Instagram, τονίζοντας ότι όλα τα παιδιά διασώθηκαν.

Οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα του δράστη, καθώς παραμένει άγνωστο αν είχε κάποια σχέση με το σχολείο.