Μετράει τις πληγές της η χώρα.

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών προκάλεσε χθες, Παρασκευή, πανικό στην πρωτεύουσα του Παναμά και την κατάρρευση κτιρίων και δρόμων, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό.

«Ήταν τρομερό, δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Η κόρη μου αποκλείστηκε στο σχολείο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά», δήλωσε στο AFP η 38χρονη Χουάνα Αλβέο, ταμίας σε κατάστημα στην Πενονομέ, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό, η ο οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν κτίρια που είχαν καταρρεύσει και έναν καθεδρικό που έχει υποστεί ζημιές στην πόλη αυτή της επαρχίας Κοκλέ, αλλά και στο ψαροχώρι της Σάντα Καταλίνα, στην επαρχία Βεράγουας.

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Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα (20:56 ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη μικρή πόλη Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS). «Μέχρι στιγμής» δεν υπάρχουν αναφορές για «νεκρούς» από τον σεισμό, δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Ρενέ Γκαρσία.

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Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου παγιδεύτηκαν από την κατάρρευση κτιρίων στη Βεράγουας, διευκρίνισε. «Έχω πάθει σοκ και δεν έχω μπορέσει να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου», δήλωσε στο AFP ο Λουίς Ποβέδα, εργαζόμενος σε εργοστάσιο που βρίσκεται στο Σαντιάγο ντε Βεράγουας, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Πρόκειται για «τρέλα», είπε παράλληλα ο Αριέλ Απολάγιο, ένας 46χρονος εκπαιδευτικός. «Πιστεύαμε ότι (ο σεισμός) ήταν μικρός, αλλά μετά τον αισθανθήκαμε πιο δυνατά και ακόμη πιο δυνατά. Κουνιόντουσαν τα αυτοκίνητα», πρόσθεσε.

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«Βγήκαμε όλοι τρέχοντας από το κτίριο, κουνιόντουσαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε επίσης στο AFP ο Αρνούλφο Σάντος, άλλος εργαζόμενος που ρωτήθηκε στην πόλη αυτή. Οι αρχές της Διώρυγας του Παναμά ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό, από την οποία διέρχεται το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, ανακοίνωσαν ότι αυτή λειτουργούσε «κανονικά», ενώ ομάδες ειδικών επιθεωρούσαν τις εγκαταστάσεις της.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Τοκούμεν, σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη Λατινική Αμερική, έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλους αεροπορικούς τερματικούς σταθμούς, για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Το Τονοσί, τοποθεσία 9.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 360 χιλιομέτρων από την πόλη του Παναμά, ήταν μια από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό και δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή πρόσβαση σε αυτήν από το οδικό δίκτυο, διευκρίνισαν οι αρχές.

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Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο μετέβη στην Πενονομέ στο τέλος του απογεύματος. «Αντιμετωπίζουμε μεγάλη καταστροφή», δήλωσε, αναφερόμενος σε δρόμους που «κατέρρευσαν εντελώς» στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Ο πρόεδρος δεν δήλωσε αν υπάρχουν θύματα.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή για την αναστολή των μαθημάτων. O σεισμός, ο οποίος ήταν αισθητός για περίπου ένα λεπτό στη χώρα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, έγινε επίσης έντονα αισθητός στην ομώνυμη πρωτεύουσα του Παναμά, που δεν είναι συνηθισμένη στους σεισμούς και όπου χιλιάδες άνθρωποι που φοβήθηκαν βγήκαν από τα κτίρια, σύμφωνα με το AFP.

Πάνω από εκατό μετασεισμοί σημειώθηκαν μετά τον κύριο σεισμό, ο οποίος έγινε επίσης αισθητός στη γειτονική Κόστα Ρίκα. Οι πρόεδροι της Κολομβίας, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παναμά και δήλωσαν έτοιμοι να αποστείλουν βοήθεια αν χρειαστεί. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η χώρα του στέκεται «στο πλευρό του λαού του Παναμά» και ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί κατόπιν αιτήματος του Παναμά «πόρους και προσωπικό». Ο σεισμός αυτός σημειώνεται ύστερα από καταστροφικούς σεισμούς στη Λατινική Αμερική τους τελευταίους μήνες, στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και στη δυτική Κολομβία τον Αύγουστο.