Η εμπειρία των συγκεκριμένων αγοραστών δείχνει ότι τα οικονομικά προκατασκευασμένα σπίτια μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική επιλογή, χωρίς όμως να εξαλείφουν τις προκλήσεις της συμβατικής κατοικίας.

Μια διαφορετική πρόταση για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης έρχεται από την Κίνα, με προκατασκευασμένα σπίτια που κοστίζουν περίπου 10.000 ευρώ και μεταφέρονται διπλωμένα, θυμίζοντας εμπορευματοκιβώτια.

Ωστόσο, η εμπειρία αγοραστών που δοκίμασαν μία τέτοια κατοικία αποκαλύπτει ότι η χαμηλή τιμή συνοδεύεται και από ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, το κανάλι «Heads of Estate & Renovation» στο YouTube κατέγραψε την αγορά, την εγκατάσταση και τη χρήση ενός προκατασκευασμένου σπιτιού από την Κίνα, παρουσιάζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στη συνέχεια.

Η συγκεκριμένη κατοικία μεταφέρθηκε σε συμπαγή μορφή και, μετά την τοποθέτησή της, μετατράπηκε σε έναν λειτουργικό χώρο διαμονής, με κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό και υπνοδωμάτια.

Τι συνέβη έξι μήνες μετά την εγκατάσταση

Παρά την αρχική ικανοποίηση των ιδιοκτητών, η πραγματική δοκιμασία ήρθε με την πάροδο του χρόνου.

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Έξι μήνες μετά την εγκατάσταση, οι αγοραστές αποκάλυψαν ότι είχαν εντοπίσει προβλήματα στην κατασκευή. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, ενημερώθηκαν με επίσημη επιστολή για την παρουσία αμιάντου, ενώ διαπίστωσαν διαρροές στην οροφή.

Για την αντιμετώπιση της εισροής νερού χρειάστηκε να προχωρήσουν στην κατασκευή πρόσθετης στέγης. Παράλληλα, αντικατέστησαν την τουαλέτα που περιλαμβανόταν στον αρχικό εξοπλισμό, καθώς παρουσίαζε διαρροές.

Οι ίδιοι, πάντως, δεν χαρακτήρισαν την αγορά αποτυχημένη, επισημαίνοντας ότι γνώριζαν πως το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ενδεχομένως να συνεπαγόταν συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Μπορούν να αποτελέσουν λύση στη στεγαστική κρίση;

Η περίπτωση προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι τέτοιες κατασκευές θα μπορούσαν να προσφέρουν οικονομικότερη στέγη σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να αγοράσουν ή να νοικιάσουν συμβατική κατοικία.

Ωστόσο, τα 10.000 ευρώ δεν πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα το τελικό κόστος. Η μεταφορά, οι φόροι, η εγκατάσταση, οι συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και οι απαιτούμενες άδειες ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τη συνολική δαπάνη.

Επιπλέον, η ασφάλεια των υλικών, η μόνωση και η συμμόρφωση με τους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις.

Πηγή as.com