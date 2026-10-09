«Η Ρωσία θα “ξεπληρώσει" το diesel με περαιτέρω τρόμο και δολιότητα».

Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο deal που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έκανε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για το ρωσικό diesel. «Η ειρήνη δεν έρχεται ποτέ μέσω της αδυναμίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι κυρώσεις και η άσκηση πίεσης στη Ρωσία είναι ο τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος, υπογράμμισε. Αλλά, η συνομιλία των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας «οδηγεί σε κάτι διαφορετικό», επεσήμανε, αναφερόμενος στη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα «ρίξει» στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους diesel το προσεχές διάστημα, «παγώνοντας» τις σχετικές κυρώσεις έως τις 7 Απριλίου.

«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη ή κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα “ξεπληρώσει" το diesel με περαιτέρω τρόμο και δολιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ. «Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλήσει πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που απαιτείται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε ανταποδοτική βάση», υπογράμμισε.

«Υπολογίζουμε στη δίκαιη υποστήριξη της Αμερικής για την υπεράσπιση της ζωής και των ανθρώπων στην Ουκρανία και στο να διεξάγουν οι ΗΠΑ εξίσου ισχυρή συζήτηση με τη Ρωσία. Μια συζήτηση ισχυρή, όχι αδύναμη», ανέφερε ακόμα.

«Σαν δώρο γενεθλίων για τον Πούτιν»

Η απόφαση για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που της επιτρέπει να εξάγει diesel «δεν είναι δίκαια, ούτε ειλικρινής», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο Axios.

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«Μοιάζει με δώρο γενεθλίων για τον Πούτιν. Φαίνεται απολύτως φριχτό», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι στις 7 Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος έκλεισε τα 74 χρόνια του.

{https://x.com/BarakRavid/status/2108662141960048828}

«Προφανής αδυναμία, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Στην ανάρτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος σημειώνει πως μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή απόφαση για άρση κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες, αυξήθηκαν οι επιθέσεις της Μόσχας, με συνέπεια δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ διαρκή είναι τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και σε κρίσιμες εγκαταστάσεις άλλων πόλεων.

Φέτος η Ρωσία είναι πιο αδύναμη από ποτέ στο πεδίο της μάχης, «για αυτό ο Πούτιν βασίζεται στον τρόμο και στις προσπάθειες για παρασκηνιακές συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποιας μορφής ελάφρυνση της πίεσης, έτσι ώστε να κερδίσει περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες για τον πόλεμο», αναφέρει.

Χαρακτηρίζει «προφανή αδυναμία» την όποια ελάφρυνση κυρώσεων χωρίς μια σαφή και με διάρκεια συμφωνία για αποκλιμάκωση. «Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους, να διεξάγει πόλεμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να έχει ακόμα μικρότερο σεβασμό για την Αμερική και να προκαλεί μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές στον κόσμο», συνεχίζει και επαναλαμβάνει την πρόταση του Κιέβου για «συμμετρικά βήματα αποκλιμάκωσης», με αρχή από τις ενεργειακές υποδομές.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108641177608069345}