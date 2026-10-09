Η δικηγόρος και σχολιάστρια με δεσμούς με το MAGA αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή ομάδα του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρο και συντηρητική σχολιάστρια με δεσμούς με το κίνημα MAGA, για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι της προτάθηκε η θέση.

Η Ζακαράια αναμένεται να διαδεχθεί την Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε τον Αύγουστο. Η είδηση δημοσιεύτηκε αρχικά από τους New York Times.

Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στα δίκτυα Fox News και Newsmax, ενώ εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media and Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα το 2026, εργάστηκε ως εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Είναι απόφοιτη Νομικής, έχει ζήσει στην Κίνα, είναι παντρεμένη και έχει τέσσερα παιδιά.