Ο Βανς αναφέρθηκε ονομαστικά στον Έρικ Ντίτερς και στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει ο Έρικ Ντίτερς σε βάρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες πρέπει να εξετάζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι να οδηγούν σε βιαστικά συμπεράσματα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη καταγγελιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ενοχή, επισημαίνοντας ότι η απονομή δικαιοσύνης αποτελεί αρμοδιότητα των δικαστηρίων και όχι της κοινής γνώμης.

«Πρόκειται για καταγγελίες. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν δικάζουμε ανθρώπους στο δικαστήριο της κοινής γνώμης, αλλά σε δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς αναφέρθηκε ονομαστικά στον Έρικ Ντίτερς και στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζει προσωπικά την τελευταία εδώ και πολλά χρόνια.

«Έχω δει ότι ο Έρικ Ντίτερς έχει διατυπώσει κατηγορίες εναντίον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία γνωρίζω και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, απέρριψε τη λογική της εξαγωγής συμπερασμάτων περί ενοχής με βάση φερόμενες ιδιωτικές συνομιλίες ή μονομερείς ισχυρισμούς.

«Δεν μπορείς να παίρνεις μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν κάποιοι άνθρωποι ή την εκδοχή ενός προσώπου και να λες: “Α, εξαιτίας αυτού η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ένοχη”. Θεωρώ ότι αυτό είναι παράλογο», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε στην ανάγκη να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει την απόδοση ευθυνών εφόσον αποδειχθεί ότι έχει συμβεί κάτι επιλήψιμο.

«Ας δούμε ποια είναι πραγματικά τα γεγονότα. Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», κατέληξε

{https://x.com/cspan/status/2108627021622366324}