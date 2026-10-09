Τέσσερα αεροσκάφη της ρωσικής προεδρικής μοίρας επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις.

Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα την Παρασκευή (09/10), οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ανάμεσα στα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις ήταν και τέσσερα αεροσκάφη της ειδικής μοίρας που εξυπηρετεί την ρωσική προεδρία, η οποία επέστρεφε από το Τουρκμενιστάν. Άγνωστο παραμένει έαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβαινε σε κάποιο από αυτά.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομιάνιν, ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 15 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Λίγο πριν από τις 16:00, τοπική ώρα, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις πτήσεις στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν από την αναστολή της αεροπορικής δραστηριότητας.

Οι περιορισμοί παρέμειναν σε ισχύ για περίπου έξι έως επτά ώρες, επηρεάζοντας τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις και προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων.

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Πάνω από 370 καθυστερήσεις και δεκάδες ακυρώσεις

Η έκταση των προβλημάτων αποτυπώθηκε στα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ρωσικό κανάλι Baza στο Telegram. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, περισσότερες από 370 πτήσεις καθυστέρησαν στα αεροδρόμια της Μόσχας, ενώ 62 πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας της απειλής νέων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αναστολή της λειτουργίας των αεροδρομίων επηρέασε και κυβερνητικές μετακινήσεις, καθώς τέσσερα αεροσκάφη της ειδικής μοίρας πτήσεων της ρωσικής προεδρίας βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους περιορισμούς κατά την επιστροφή τους από την Κεντρική Ασία.

Η σύνοδος στο Τουρκμενιστάν και η συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο

Την ώρα της επίθεσης, ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην Αβάζα του Τουρκμενιστάν, όπου συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Στο περιθώριο των εργασιών είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Η επιστροφή των ρωσικών κυβερνητικών αεροσκαφών συνέπεσε χρονικά με την επίθεση και την επιβολή περιορισμών στον εναέριο χώρο της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες που να συνδέουν τον Ρώσο πρόεδρο με κάποιο από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν από τις αναστολές πτήσεων.

Αναφορές για ύποπτα αερόστατα στην περιοχή Γιαροσλάβλ

Παράλληλα με τα γεγονότα στη Μόσχα, οι αρχές της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν μικρά αναγνωριστικά αερόστατα.

Σύμφωνα με τη Moscow Times, η οποία επικαλέστηκε το περιφερειακό υπουργείο Ασφαλείας, οι επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης των αντικειμένων βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τα περιστατικά προστίθενται στις συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, καθώς οι επιθέσεις με drones έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε προσωρινούς περιορισμούς στις αεροπορικές μετακινήσεις.