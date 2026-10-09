Χαοτικές εικόνες την ώρα του μεγάλου σεισμού στον Παναμά.

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,7 ρίχτερ (αρχική εκτίμηση 8 ρίχτερ), σημειώθηκε στον Παναμά, με συνέπεια να εκδοθεί αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) και το εστιακό βάθος ήταν 33 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πιταλόζα Αρίμπα, αναφέρουν τα ίδια στοιχεία. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην Πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, Σαν Χοσέ, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters.

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Το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο κάνει λόγο για σεισμό 7,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μακαράκας και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

{https://x.com/LastQuake/status/2108617768601837977}

Σεισμός στον Παναμά: Συναγερμός σε πολλές χώρες

Μετά τον ισχυρό σεισμό, το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Παναμάς: Βγήκαν στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τον ισχυρό σεισμό. Στα social media δημοσιεύθηκαν βίντεο που καταγράφουν τις πρώτες στιγμές μετά τη δόνηση, καθώς κόσμος βγαίνει στους δρόμους.

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{https://x.com/ElCuartoRoj0/status/2108622973804454135}

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Ζημιές σε κτίρια

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{https://x.com/nscoponiOOC1/status/2108627060440924595}

{https://x.com/NoticieroHechos/status/2108632848664260657}