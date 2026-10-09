Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Σρέντερ στο σπίτι του, για τα γενέθλιά του.

Η απόφαση του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, να πάει στα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν προκάλεσε την οργή του Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε τον Σρέντερ στο σπίτι του, για τον εορτασμό των 74ων γενεθλίων του, την Τετάρτη (7/10). Σύμφωνα με ανάρτηση του Κρεμλίνου στο Telegram, που δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες, ο Πούτιν έμαθε από τα ΜΜΕ ότι ο πρώην καγκελάριος βρισκόταν στη Μόσχα για επαγγελματικούς λόγους, που σχετίζονται με την Globus Holding.

«Ο πρόεδρος προσκάλεσε τον παλιό φίλο του. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ ήταν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς ο Ρώσος ηγέτης γιόρτασε τα γενέθλιά του», ανέφερε ακόμα η ανάρτηση του Κρεμλίνου.

Ο Φρίντριχ Μερτς είναι «βαθύτατα εξοργισμένος» με αυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης. «Ο Πούτιν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι εντολές του προκαλούν ανυπολόγιστα δεινά, απώλειες αμάχων, διάλυση οικογενειών, νεκρούς και τραυματίες», τόνισε. «Ο καγκελάριος θεωρεί… εντελώς ανήθικη την παρουσία του κ. Σρέντερ σε μια τέτοια εκδήλωση», πρόσθεσε. Το κόμμα του Σρέντερ, το SPD, επίσης επέκρινε αυτή την κίνηση του πρώην καγκελάριου. Είναι «εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος του SPD και υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Μερτς.

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Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005 και έχει επικριθεί πολλές φορές, εντός και εκτός συνόρων, για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τις οποίες διατήρησε παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις.

Με πληροφορίες από Reuters