Σύμφωνα με την αστυνομία των Βρυξελλών «αυτοί που προκάλεσαν τις ταραχές δεν συνδέονται» με όσους διαδήλωναν κατά της ακρίβειας.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε ξεχωριστές συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα του Βελγίου διαμαρτυρήθηκαν για την άνοδο του κόστους ζωής και τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η κυβέρνηση.

Δεκάδες διαδηλωτές, εκτόξευσαν πέτρες και κροτίδες εναντίον αστυνομικών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών. Κατά τις συγκρούσεις έβαλαν φωτιές σε διάφορες εστίες ανάμεσά τους και σε κοινόχρηστα ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια της πόλης.

Οι δυνάμεις καταστολής της αστυνομίας απάντησαν με δακρυγόνα, κανόνια νερού και επιθέσεις με γκλοπ, απωθώντας τους διαδηλωτές από την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία «αυτοί που προκάλεσαν τις ταραχές στη δημόσια τάξη δεν συνδέονται» με τους διαδηλωτές κατά της ακρίβειας, τους οποίους υπολόγισε περίπου στις 30.000. Οι οργανωτές από την άλλη δίνουν μεγαλύτερο αριθμό, περίπου στους 50.000 διαδηλωτές.

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Οι συγκρούσεις προκλήθηκαν μετά από μία εβδομάδα εντάσεων στη Λιέγη, όπου οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων. Είχαν προηγηθεί συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομίας. Στη Λιέγη συνελήφθησαν πάνω από 200 άτομα ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα συνδικαλιστικά υπολόγιζαν ότι θα συγκεντρώσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στις Βρυξέλλες, καθώς η βελγική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να οριστικοποιήσει τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το Βέλγιο είναι βυθισμένο στο δημόσιο χρέος, όπως και οι γειτονικές του χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία.

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Οι ηγέτες των συνδικαλιστικών σωματείων δήλωσαν ότι οι ταραχοποιοί δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκέντρωσή τους. Τα μέλη των συνδικάτων και οι υποστηρικτές τους φορούσαν πολύχρωμα ρούχα, στα χρώματα του κόκκινου ή του πράσινου,και η πορεία τους στο κέντρο των Βρυξελλών διεξήχθη ειρηνικά.

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«Εργάζομαι αλλά δεν τα βγάζω πέρα» δήλωσε η Marie Gobert, μητέρα και εργαζόμενη, που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της. Δήλωσε στο Associated Press ότι το κόστος που σχετίζεται με το σχολείο έχει αυξηθεί, παράλληλα με τις τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς και των εισιτηρίων γαι το τρένο. «Δεν νομίζω ότι έχω νιώσει ποτέ ξανά τόσο μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα μέτρα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μου», είπε.

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Την Παρασκευή σημειώθηκαν διαταραχές στην κυκλοφορία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρη την πόλη των Βρυξελλών. «Μπορείς να αισθανθεί την κοινωνική ένταση, μπορείς να αισθανθείς την οργή να σιγοκαίει» πρόσθεσε. «Το εκπαιδευτικό σύστημα καταρρέει, και όταν οι νέοι θέλουν να ακουστούν κανείς δεν τους ακούει».

Με πληροφορίες της Washington Post