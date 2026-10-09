Και το 2018 ξανά στο Περού, σε μια άλλη εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της περιφέρειας Yúngar, ο Χίτλερ Γκεσλίν Άλμπα Σάντσεθ είχε νικήσει τον Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκεζ Βαλβέρντε.

Οι ψηφοφόροι στην περουβιανή πόλη Queropalca εξέλεξαν τον νέο τους δήμαρχο. Και το όνομα αυτού: Χίτλερ Μουσολίνι Σεμεόν Φλόρες.

Και το παράλογο δεν σταματά εκεί. Ο νέος δήμαρχος Χίτλερ Μουσολίνι εκλέχθηκε με το αριστερό κόμμα Ahora Nación και επικράτησε αφού έλαβε το 34% των ψήφων. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα οι κορυφαίοι τρεις υποψήφιοι είχαν διαφορά μόλις 42 ψήφους.

Η αίτηση υποψηφιότητάς του παρέχει ελάχιστες λεπτομέρειες και καμία σχετικά με το όνομά του, πέραν του γεγονότος ότι διευθύνει τον όμιλο Simeon Sac Investment Group.

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Ωστόσο αυτός δεν είναι ο πρώτος Χίτλερ (μετά τον γνωστό) έχει κατέβει σε εκλογές. Το 2018, ξανά στο Περού, ο Χίτλερ κέρδισε τον Λένιν σε μια άλλη εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της περιφέρειας Yúngar, όταν ο Χίτλερ Γκεσλίν Άλμπα Σάντσεθ νίκησε τον Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκεζ Βαλβέρντε.

«Εγώ είμαι ο καλός Χίτλερ», είχε δηλώσει τότε ο Άλμπα σε δημοσιογράφους. Είχε εξηγήσει στο BBC πως στη Ναμίμπια ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα είχε κερδίσει το 2020 τις εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη θητεία. «Ως παιδί το έβλεπα σαν ένα απολύτως φυσιολογικό όνομα» είχε πει τότε στο BBC.

Με πληροφορίες του Politico