Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης «για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο».

Η φετινή κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι, δεν το πίστευε ότι της δόθηκε το βραβείο.

Σε βίντεο ακριβώς μετά την ανακοίνωση η ίδια φαίνεται σοκαρισμένη και εν μέσω χειροκροτημάτων ρωτούσε ξανά και ξανά αν είναι αλήθεια ή αν πρόκειται για αστείο. Η ίδια είπε ότι της τηλεφώνησε ο Κρίστοφερ (πιθανόν συνάδελφός της) και της το είπε. «Πρέπει να είναι αστείο» συνέχισε η ίδια.

«Το χειροκρότημά σας σημαίνει τα πάντα για μένα» είπε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο γραφείο της για να της συγχαρεί.

«Αλλά επειδή είμαι δικηγόρος και δικαστής, θα ήθελα να το επιβεβαιώσω πρώτα» είπε και αστειευόμενη συνέχεια «Αν συνεχίστε να με χειροκροτάτε ίσως και να μοιραστώ το βραβείο με το Τραμπ» σε μία σαφή αναφορά στην περυσινή νικήτρια του βραβείου Μαρία Κορίνα Μοτσάδο.

Πέρυσι, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Η επιτροπή την τίμησε ως μια γυναίκα «που κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα ολοένα και πιο σκοτεινό περιβάλλον».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2108497379079135689}

Η Ματσάδο προσέφερε το Νόμπελ της στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους, λίγο μετά την ανατροπή του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, επρόκειτο σε μεγάλο βαθμό για μια συμβολική κίνηση, καθώς η Επιτροπή Νόμπελ έχει διευκρινίσει ότι η διάκριση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Ο Τραμπ παρόλα αυτά το πήρε.

Πιο μετρημένος φέτος ο Τραμπ

Φέτος ήταν πιο...μετρημένος και μάλλον περίμενε την ήττα του.

Παρόλα αυτά έκανε ένα σχόλιο πριν την απονομή από το Οβάλ Γραφείο. Επανέλαβε ότι το βραβείο Νόμπελ αξίζει να το πάρει για τους πολέμους που σταμάτησε.

«Δεν κομπάζω» είπε. «Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους. Η επιτροπή έχει τη φήμη ότι δεν δίνει ίσως το βραβείο σε ανθρώπους σαν εμένα. Αλλά είτε το πάρω είτε όχι, εγώ έχω κάνει πολλά περισσότερα, και νομίζω ότι θα τους εξέθετε σοβαρά».

Ποια είναι η Νάβι Πιλάι

Το βραβείο ωστόσο έλαβε η Νοτιοαφρικανή δικαστής Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι «για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 ως το 2014. Επίσης ήταν η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής και έχει υπάρξει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Εξάλλου ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

{https://x.com/thee_alfa_house/status/2108514310687490532}

«Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονέμεται σε ένα πρόσωπο το οποίο, με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα, πρωτοστάτησε στην πορεία προς μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια έννομη τάξη. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δίωξης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής.

{https://x.com/NobelPrize/status/2108482846449189371}

«Ένα κοινό νήμα συνδέει το πρώιμο έργο της για την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων που αντιστάθηκαν στο απαρτχάιντ με τη μετέπειτα θητεία της ως δικαστή σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς δικαστικές υποθέσεις της εποχής μας», ανέφερε η επιτροπή.

Η Νορβηγική Επιτροπή έλαβε φέτος υποψηφιότητες για 287 υποψηφίους για το βραβείο, εκ των οποίων λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο ήταν οργανισμοί.