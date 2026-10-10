Η κοινωνική οργή φουντώνει σε όλη την Ευρώπη. Τη σκυτάλη πήραν σήμερα οι Βρυξέλλες, ενώ την επόμενη εβδομάδα στους δρόμους βγαίνουν και οι φοιτητές στην Ελλάδα.

Από το Βέλγιο και τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα, το κύμα κοινωνικών και μαθητικών κινητοποιήσεων εξαπλώνεται, με αιχμή την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους, καταγγέλλοντας τις πολιτικές λιτότητας και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και σπουδών.

Βέλγιο

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη βελγική πρωτεύουσα για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του κόστους ζωής και τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων συνοδεύτηκαν από σοβαρές διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες και την ακύρωση 140 πτήσεων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

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Δεκάδες διαδηλωτές, εκ των οποίων πολλοί νεαρής ηλικίας, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, πέταξαν πέτρες και κροτίδες εναντίον αστυνομικών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το AP, έβαλαν φωτιές σε διάφορα σημεία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλομπ και δακρυγόνων, ενώ εκτόξευσαν νερό από υδροφόρα οχήματα, απωθώντας τους από την περιοχή.

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Παράλληλα, προβλήματα προκλήθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρη την πόλη.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι όσοι «προκάλεσαν τα επεισόδια και διατάραξαν τη δημόσια τάξη δεν συνδέονται» με τη διαδήλωση κατά της λιτότητας, στην οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι.

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Συνδικάτα: Δεν είχαν σχέση με μας οι ταραξίες

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν έπειτα από μία εβδομάδα έντασης στην πόλη της Λιέγης, όπου οι αρχές απαγόρευσαν τις δημόσιες συγκεντρώσεις, καθώς φοιτητές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα.

Τα συνδικαλιστικά κινήματα ήλπιζαν να συγκεντρώσουν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες, την ώρα που η βελγική κυβέρνηση προσπαθεί να οριστικοποιήσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το Βέλγιο βρίσκεται αντιμέτωπο με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως και η γειτονική Γαλλία, αλλά και η Ιταλία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ξεκαθάρισαν ότι οι ταραξίες δεν είχαν καμία σχέση με τη δική τους κινητοποίηση.

Τα μέλη των συνδικάτων και οι υποστηρικτές τους φορούσαν πολύχρωμα ρούχα, κυρίως κόκκινα ή πράσινα, και η πορεία τους στο κέντρο των Βρυξελλών ολοκληρώθηκε ειρηνικά.

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«Εργάζομαι, αλλά δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα»

«Εργάζομαι, αλλά δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα», δήλωσε η Μαρί Γκομπέρ, ανύπαντρη μητέρα και κοινωνική λειτουργός, η οποία ταξίδεψε από τη Ναμούρ μαζί με μία από τις κόρες της για να συμμετάσχει στην πορεία.

Όπως ανέφερε στο Associated Press, το κόστος της σχολικής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί, όπως και οι τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα τρένα.

«Δεν νομίζω ότι έχω αισθανθεί ποτέ τόσο μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα μέτρα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μου», είπε.

«Μπορείς να αισθανθείς την κοινωνική ένταση, να νιώσεις τον θυμό να συσσωρεύεται παντού», δήλωσε η Γκομπέρ. «Το εκπαιδευτικό σύστημα διαλύεται και, όταν οι νέοι προσπαθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, κανείς δεν τους ακούει».

Οργή μαθητών στη Λιέγη

Την Πέμπτη, οι αρχές της Λιέγης αποφάσισαν απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων σε δημόσιους δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη, μετά τα βίαια επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων.

«Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις ή με ειδική άδεια, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις άνω των τριών ατόμων σε δημόσιους δρόμους ή σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων της πόλης», ανέφερε η αστυνομική εντολή που εξέδωσε ο Δήμος της Λιέγης. Σύμφωνα με τον σοσιαλιστή δήμαρχο Βίλι Ντεμέιερ, «η ασφάλεια όλων των κατοίκων της πόλης διακυβεύεται». Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ χθες, Πέμπτη, και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.

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Την Τετάρτη, περίπου 50 άτομα συνελήφθησαν στη Λιέγη για διατάραξη της κοινής ειρήνης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων στην πόλη από την 1η Οκτωβρίου σε 194.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας, που δημοσιεύει η γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», από τις συλλήψεις αυτές 158 ήταν διοικητικές και 36 δικαστικές, ενώ 114 αφορούσαν ανηλίκους.

Παρά την απαγόρευση, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ειρηνική πορεία μαθητών και φοιτητών, η οποία είχε λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 3.000 άτομα, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ξεπέρασε τους 400.

Οι μαθητές και οι φοιτητές διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του κόστους των σπουδών, των διδάκτρων και των συνδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς του TEC. «Είμαστε στους δρόμους για να ζητήσουμε δωρεάν εκπαίδευση, να διαμαρτυρηθούμε για την αύξηση των διδάκτρων και της συνδρομής στο TEC», δήλωσε ο Τομ Ζενεζάν, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νέων Σοσιαλιστών της Λιέγης και ένας από τους διοργανωτές της πορείας.

Μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία

Ξεκίνησε με αποκλεισμούς σχολείων σε τοπικό επίπεδο και έφτασε ως μαζικές διαδηλώσεις σε εθνική κλίμακα: η οργή των νέων στη Γαλλία έχει κλιμακωθεί μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, με τους μαθητές λυκείου να είναι αποφασισμένοι να θέσουν τις ανησυχίες τους στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα.

«Ακούστε μας και θα σταματήσουμε», δήλωσε η 18χρονη Νεσρίν στους αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί έξω από το λύκειό της στο Παρίσι

Ετοιμόρροπα κτίρια, υπερφορτωμένα προγράμματα, εκπαιδευτικοί που δεν αντικαθίστανται, πίεση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώθηκε από το ένα σχολείο στο άλλο και επεκτάθηκε στο σύνολο των μαθητών και φοιτητών.

Στη Μασσαλία η 14χρονη Παλόμα θεωρεί ότι αποτελεί «έναν τρόπο να διαμαρτυρηθούμε εναντίον όλων όσα συμβαίνουν στα λύκεια και έξω από αυτά διότι διανύουμε προεκλογική περίοδο, άλλωστε». «Όταν μιλάμε κανονικά, δεν μας ακούν», λέει με παράπονο.

Το κίνημα διαμαρτυρίας ξεκίνησε από κάποια σχολεία στην περιφέρεια του Παρισιού, όμως σταδιακά εξαπλώθηκε μετατρέποντας τις τοπικές διεκδικήσεις σε εθνικό κίνημα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) κάλεσε σε αποκλεισμούς σε όλη τη Γαλλία, οι οποίοι θα συνέπιπταν με μια ημέρα κινητοποίησης στον δημόσιο τομέα — μια πρωτοβουλία στην οποία προσχώρησαν και φοιτητικές οργανώσεις.

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Αστυνομική βία

Λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε η «δεύτερη πράξη» η οποία σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση: επιθέσεις εναντίον διευθυντών σχολείων, εμπρησμοί σχολικών κτιρίων. Οι διαδηλώσεις εντάθηκαν και οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου πολλαπλασιάστηκαν.

Περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν πλέον αποκλεισμένα και σε πάνω από 1.000 υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Έπειτα από δέκα ημέρες κινητοποιήσεων ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δέχθηκε να συναντηθεί με τις ενώσεις των μαθητών λυκείων και δεσμεύθηκε σε ένα σχέδιο δράσης με στόχο να επιταχυνθεί η αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, να εξεταστεί το σχολικό πρόγραμμα και «η σχολική δημοκρατία».

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου οι μαθητές θα μπορούσαν να εκφράζουν τα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπατίστ, συναντήθηκε με ενώσεις φοιτητών.

{https://www.facebook.com/CBSEveningNews/videos/protests-continued-in-france-thursday-as-more-than-24000-people-demonstrated-in-/1090952690198276/}

Καταγγέλλοντας την απουσία «συγκεκριμένων μέτρων», οι οργανώσεις των μαθητών λυκείου και των φοιτητών ζήτησαν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και να συναντηθούν με τον Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φάνηκε να χάνει την υπομονή του. Σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον του, ο Μακρόν κατηγορεί τον υπουργό Παιδείας ότι υποτίμησε το κίνημα διαμαρτυρίας, δεν προέβλεψε την εξάπλωσή του και δεν εμφανίστηκε τις δέκα πρώτες ημέρες.

Η «τρίτη πράξη» την περασμένη Τρίτη αποτέλεσε νέο ορόσημο: με την υποστήριξη των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και φοιτητικών οργανώσεων στις διαδηλώσεις πήραν μέρος 266.000 με 450.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα.

Ο επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» και υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Ζαν- Λικ Μελανσόν χαιρέτισε «την πειθαρχία» μιας «νεότητας που εξεγείρεται για το μέλλον της». Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβέ Φορ έκανε λόγο για «μια γενιά που εξεγείρεται».

Στις διαδηλώσεις τα συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας έχουν εξίσου σημαντική θέση με αυτά που συνδέονται με τις διεκδικήσεις των μαθητών.

Το χέρι ενός 15χρονου ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στην πόλη Λανς. Στην Τουρ ένας 16χρονος έχασε την ακοή του από το ένα αυτί, με την εισαγγελία να κάνει λόγο για τραύματα «συμβατά» με βολή από εκτοξευτήρα σφαιρών από καουτσούκ.

Ο Λεκορνί αντέδρασε έντονα στις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας. Το να γίνεται λόγος για «πολιτικές εντολές για αστυνομική καταστολή» αποτελεί «ψέμα» που «κηλιδώνει την αστυνομία», τόνισε την Τετάρτη, κάνοντας λόγο για «ατυχήματα» που «μπορεί να συμβούν».

{https://www.youtube.com/watch?v=A8DLeTPxUmU}

Κάλεσμα για διαμαρτυρία και στην Ελλάδα

Φοιτητικοί σύλλογοι από την Αθήνα καλούν σε συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα στις 18:00 στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος.

Όπως τονίζουν «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!», ενώ εκτός της συγκέντρωσης προγραμματίζουν συμβολική κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος, με συναυλίες και δράσεις.

Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκονται οι τιμές ρεύματος, καυσίμων, η ακρίβεια στα σούπερ-μάρκετ, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα ενοίκια και την ανύπαρκτη φοιτητική στέγη.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχόντες των πανελλαδικών να μην εγγράφονται στις σχολές τους, ενώ άλλοι αναγκάζονται να αφήσουν ανολοκλήρωτες τις σπουδές τους.

Επισημαίνουν, ακόμη, το κόστος δεν περιορίζεται στη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση, αλλά και στις αυξημένες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων και στα έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις. Θέτουν μάλιστα ζήτημα υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ, ενώ αναφέρονται και σε σενάριο να μην υπάρχουν χρήματα για θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα.

«Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι σχολιάζουν πως «λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες», θυμίζοντας ότι ο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι ήταν 12δις ευρώ και απαιτούν από το κράτος να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι σχολιάζουν πως «λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες», θυμίζοντας ότι ο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι ήταν 12δις ευρώ και απαιτούν από το κράτος να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.