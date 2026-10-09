Το Ριάντ αποκλείει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μέχρι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, τις οποίες η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει, να ανακαταλάβουν τα εδάφη τα οποία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι δυνάμεις των φιλοϊρανών ανταρτών.

Η Σαουδική Αραβία «αποκλείει» το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης, την ώρα που η πρωτεύουσα Ριάντ δέχεται πρωτοφανών διαστάσεων επιθέσεις, κυρίως κατά του αεροδρομίου, έγινε γνωστό από σαουδαραβική πηγή, ενώ οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις πολίτες, ανάμεσά τους και ένας πιλότος της Saudia, σκοτώθηκαν κατά τις χθεσινές επιθέσεις.

Το Ριάντ αποκλείει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μέχρι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, τις οποίες η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει, να ανακαταλάβουν τα εδάφη τα οποία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι δυνάμεις των φιλοϊρανών ανταρτών.

Η Σαουδική Αραβία δεν θα υποκύψει στον «στρατιωτικό εκβιασμό» των μαχητών Χούθι, τόνισε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Σκοτώθηκαν τρεις πιλότοι

Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών Σαουδαράβων πολιτών και πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες.

«Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών Σαουδαράβων πολιτών», ανακοίνωσε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και ένα αεροπλάνο της εθνικής αεροπορικής εταιρείας Saudia.

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Η Saudia ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι «περιστατικό» στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλεντ του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο ενός πιλότου και ζημιές σε αεροπλάνο που βρισκόταν στο έδαφος.

«Με βαθιά λύπη η Saudia ανακοινώνει τον θάνατο του κυβερνήτη Χαμούντ Αλί Αλκαλθάμι», στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Δεν υπήρχαν επιβάτες επί του αεροσκάφους την ώρα της επίθεσης, διευκρίνισε η εταιρεία, και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί από χθες.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν χθες ότι οι δυνάμεις τους επετέθησαν κατά του αεροδρόμιου με πυραύλους cruise.

Υποστήριξαν επίσης ότι επετέθησαν κατά αεροδρομίου στην πόλη Ναζράν της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, πλήγμα που δεν επιβεβαιώθηκε από το Ριάντ, και κατά της στρατιωτικής βάσης Χάμις Μουσάιτ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι επιτίθενται κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω της υποστήριξης του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης που αναζωπύρωσε τον εμφύλιο πόλεμο.

Το Ριάντ δηλώνει ότι υποστηρίζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Υεμένης για την ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Χούθι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ