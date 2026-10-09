Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς ενός συστήματος; Μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών, το πολύκροτο, βραβευμένο ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ συνθέτει ένα πορτρέτο των ανθρώπων που σχεδίασαν και λειτούργησαν συστήματα μαζικής θανάτωσης και καταστροφής.

Η καταγραφή της πραγματικότητας και της αλήθειας δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά απαραίτητη. Η προβολή του ΝΑΖΑ χρειάζεται να γίνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με όποια μέσα διαθέτουμε. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς, δημοκρατίας, ζωής.

Μετά την προβολή του στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας και ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το ΝΑΖΑ έρχεται για μια νύχτα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 21 Οκτωβρίου.

Σε νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν.

Το ντοκιμαντέρ NAZA των δύο –εκ των τεσσάρων– βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Καμία Άλλη Γη (2024) αποτελεί συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύτηκε τα τελευταία τρία χρόνια από την Guardian, το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το εβραιόφωνο μέσο Local Call.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί: «Κάναμε αυτή την ταινία από αίσθηση χρέους: να αξιοποιήσουμε τη θέση που είχαμε ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, ώστε να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας. Καθώς γυρίζαμε το υλικό μας τα τελευταία τρία χρόνια με προσωπικό των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε ταράτσες του Τελ Αβίβ μέσα στη νύχτα, βρεθήκαμε να θέτουμε τα ίδια ακριβώς ερωτήματα που έθεσε η γενιά των παππούδων μας και τα οποία διατρέχουν ολόκληρο τον 20ό αιώνα: πώς επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων την ολοκληρωτική απανθρωποποίηση μιας άλλης;».

Το NAZA, που απέσπασε το Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν το 2026 και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας 2026, προβάλλεται στη Στέγη, ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες.



Μια παραγωγή της Guardian και της JW Films, σε συνεργασία με τις Placeholder Films και Unseen Hand και διανομή της mk2, και σε ελληνική διανομή της Filmtrade και της Tanweer.

{https://youtu.be/YIBRLEEaueo?si=9h5XPpgam2cgDARH}

Σημείωμα των σκηνοθετών



Κάναμε αυτή την ταινία από αίσθηση χρέους: να αξιοποιήσουμε τη θέση που είχαμε ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, ώστε να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας. Καθώς γυρίζαμε το υλικό μας τα τελευταία τρία χρόνια με προσωπικό των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε ταράτσες του Τελ Αβίβ μέσα στη νύχτα, βρεθήκαμε να θέτουμε τα ίδια ακριβώς ερωτήματα που έθεσε η γενιά των παππούδων μας και τα οποία διατρέχουν ολόκληρο τον 20ό αιώνα: πώς επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων την ολοκληρωτική απανθρωποποίηση μιας άλλης; Πώς είναι να βλέπεις τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος εκ των έσω;



Πολλές από τις αποκαλύψεις της ταινίας δημοσιεύτηκαν σχεδόν αμέσως μόλις τις μάθαμε, τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, από την Guardian (που είναι ένας από τους παραγωγούς του NAZA), σε συνεργασία με ρεπόρτερ των +972 Magazine και Local Call.

Η ταινία μάς επιτρέπει να διερευνήσουμε κάτι βαθύτερο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει μόνη της η ερευνητική μας δημοσιογραφία: όχι μόνο όσα λέγονται, αλλά και όσα δεν λέγονται, τη σιωπή. Είναι στο χέρι όλων μας να σπάσουμε αυτή τη σιωπή.



– Yuval Abraham και Rachel Szor

Συντελεστές



Σκηνοθεσία: Yuval Abraham, Rachel Szor

Παραγωγοί: Harry Davies, Lindsay Poulton, James Wilson

Executive Producer: Jonathan Glazer

Executive Producer: Paul Lewis

Executive Producer για την Guardian: Nicole Jackson

Executive Producers: Joseph Schull, Harriet Gugenheim, Wendy vanden Heuvel

Συμπαραγωγοί: Ekaterina Ochagavia, Noa Yachot

Συμπαραγωγοί για την Guardian: Katharine Viner, Owen Gibson, Betsy Reed, Bethan McKernan

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανωνυμος/η, Rachel Szor

Μοντάζ: Yuval Abraham, Rachel Szor, Harry Davies

Επικεφαλής μιξάζ: Robert Farr

Μιξάζ: Lars Ginzel, Benjamin Hörbe

Πρόσθετα drones: Mica Levi, Rudi Zygadlo

Οπτικά εφέ: Clark Kimberly, Ian Hutchinson, Rudi H, Swordfish, Albert Isaac, river

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Ο Yuval Abraham είναι σκηνοθέτης και ερευνητικός δημοσιογράφος. Η Rachel Szor είναι κινηματογραφίστρια και διευθύντρια φωτογραφίας. Είναι οι δύο από τους τέσσερις συνσκηνοθέτες του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land («Καμιά Άλλη Γη», 2024).

Ο James Wilson είναι παραγωγός, που υπήρξε υποψήφιος για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έχει δύο φορές βραβευτεί με BAFTA.

Ο Jonathan Glazer είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ και δύο BAFTA. Πιο γνωστές ταινίες του: Sexy Beast, Birth (Γέννηση), Under the Skin (Κάτω από το δέρμα) και The Zone of Interest (Ζώνη ενδιαφέροντος). Το 2024, η ταινία Ζώνη ενδιαφέροντος των Γκλέιζερ και Ουίλσον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Σχετικά με τα Guardian Documentaries



Η Guardian είναι ένας παγκόσμιος ειδησεογραφικός οργανισμός που προσφέρει αδέσμευτη, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα Guardian Documentaries έχουν ως δέσμευση να παρουσιάζουν επιτακτικά σύγχρονα θέματα με μια μοναδική καλλιτεχνική ματιά. Τα Guardian Documentaries, με παραγωγές, επιμέλειες και αναθέσεις ταινιών από όλο τον κόσμο, έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και διακρίσεις, ανάμεσά τους ένα Όσκαρ το 2021 για το Colette και ένα Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA το 2022 για το “The Black Cop”.

Πληροφορίες



Yuval Abraham & Rachel Szor, NAZA

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

21 Οκτωβρίου 2026, 20:30

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια: 80΄ λεπτά

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 9 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικοι Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ*: 6 €

*Οι κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ και Συνοδούς ΑμεΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2130178036 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .