Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.





Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 17, 24 και 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Public και η Κάισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, τα Σάββατα 17, 24 και 31 Οκτωβρίου στις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε το συνολικό πρόγραμμα εδώ:

Play Days με POKEMON στα Public! | Public Events







Σας περιμένουμε!







Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Έλα να ζήσουμε ένα απίθανο Pokémon Event !

Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Pokémon με ένα μοναδικό event! Ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί τα αγαπημένα μας Pokémon.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ…δώρο ένα συλλεκτικό καπελάκι Pikachu!!!

Μη λείψει κανείς!!!

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ηλικίες από 4 ετών!







Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 17, 24 και 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκεται στα Public!

Τα Public και η Καισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για να παίξουμε, τα Σάββατα 17, 24 και 31 Οκτωβρίου στις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δες το πρόγραμμα εδώ:

Play Days και τον Οκτώβριο με ΚΑΙΣΣΑ στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακάλυψε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιούργησε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σε περιμένουμε!

Η εκδηλώσεις απευθύνεται σε ηλικίες από 4-8 ετών!







Κατερίνα Ζωντανού

Περπατώντας στο δάσος / Μεταίχμιο

Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 | Public Καλαμάτας

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κατερίνας Ζωντανού «Περπατώντας στο δάσος», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 12:00, στo Public Καλαμάτας.

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Και η Κατερίνα Ζωντανού μάς περιμένει να περπατήσουμε κι εμείς στο δάσος, να πάρουμε ρόλους, να παίξουμε και να ζωντανέψουμε την ιστορία της.Και εν τέλει να ανακαλύψουμε μαζί τη χαρά που κρύβεται στην… ανάποδη πλευρά της προσφοράς!

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι φοβερό, μια τέτοια υπέροχη μέρα, να πρέπει να αφήσεις το παιχνίδι σου και να τρέχεις στην άλλη άκρη του δάσους για να βοηθήσεις τον γερο-λαγό!

Το σκιουράκι ξεκινά ανόρεχτα για αυτή την αγγαρεία. Τι συμβαίνει όμως και όταν φτάνει στον λαγό όχι μόνο είναι χαρούμενο, αλλά του λέει κι ευχαριστώ;

Περπατώντας στο δάσος, ίσως ανακαλύψεις τη χαρά της προσφοράς!





Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό της και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.

Για παιδιά από 4 ετών

Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου εδώ