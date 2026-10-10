Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητούνται οι δράστες.

Τις απογευματινές ώρες χθες, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε επιχείρηση στην ορεινή περιοχή Μακρινίτσας Πηλίου του Νομού Μαγνησίας από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά εβδομήντα εννέα (79) δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από εξήντα εκατοστά του μέτρου έως δύο μέτρα και δέκα εκατοστά (60 cm έως 2,10 m), καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός καλλιέργειάς τους.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητούνται οι δράστες, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.