Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου στις 15:00.

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη μεταφορά μιας 68χρονης αλλοδαπής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Καθοριστική για τον εντοπισμό της γυναίκας ήταν η κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε ο άμεσος γεωεντοπισμός της θέσης της και οργανώθηκε η επιχείρηση προσέγγισής της.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 68χρονη και την μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του τραυματισμού της γυναίκας ή τη σοβαρότητα της κατάστασής της.