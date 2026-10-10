Πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στη χώρα καθώς ένα μέτωπο κακοκαιρίας από την Ιταλία φέρνει έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 10/10 οι βροχές και οι καταιγίδες θα εντείνονται και θα επεκτείνονται ανατολικότερα, ενώ σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη «σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό και το ψυχρό μέτωπο που το συνοδεύει θα αρχίσουν να πλησιάζουν αργά τη χώρα μας, ο καιρός θα γίνεται σταδιακά περισσότερο άστατος, με τα περισσότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, από το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθεί και η τοπική αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ευνοώντας την εκδήλωση πιο σποραδικών φαινομένων, κυρίως στα ορεινά. Εξαίρεση θα αποτελεί η Θράκη, όπου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά αίθριος.

Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική Μακεδονία, στη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να διασχίζει τη χώρα μας. Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης της κακοκαιρίας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εντείνονται στο Ιόνιο και στη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα, αποκτώντας μεγαλύτερη ένταση και έκταση.

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Μάλιστα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν την πιθανότητα σχηματισμού μιας εκτεταμένης και οργανωμένης γραμμής ισχυρών καταιγίδων, η οποία φαίνεται να αναπτύσσεται πάνω από το Ιόνιο, με μεγαλύτερη έμφαση στα βόρεια τμήματά του, και στη συνέχεια να κινείται προς τη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μια τέτοια οργανωμένη γραμμή καταιγίδων μπορεί να συνοδεύεται από πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, έντονες βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μεγάλες θερμοκρασιακές αντιθέσεις μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας να διατηρούνται. Ανατολικά της Πίνδου, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα πλησιάσουμε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και τιμές κοντά στους 30 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στις πεδινές περιοχές της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ευνοώντας τη μεταφορά υγρασίας προς τη χώρα μας, με εντάσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι».

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«Η Κυριακή αναμένεται να είναι η ημέρα με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα συνεχίσει τη διέλευσή του από τη χώρα μας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκτείνονται ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, κυρίως προς το απόγευμα. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, με έμφαση στο βόρειο τμήμα του, καθώς και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στη συνέχεια, καθώς θα πλησιάζουμε προς το απόγευμα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εντείνονται και στα κεντρικά ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, ενώ κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Μακεδονία.

Προς το βράδυ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική στην περιοχή του βορείου Αιγαίου. Την ίδια ώρα, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να ανοίγει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η Θράκη δεν φαίνεται να επηρεάζεται ακόμη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα.

Τη Δευτέρα, η κύρια διαταραχή θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Ωστόσο, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με την κατανομή των περισσότερων φαινομένων να σχηματίζει ουσιαστικά ένα νοητό «Π» στον χάρτη της Ελλάδας, καλύπτοντας κυρίως τη δυτική και βόρεια χώρα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το μεγαλύτερο βάρος των καταιγίδων θα εντοπίζεται πλέον στα βορειοανατολικά, με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως κατά το πρώτο μισό της ημέρας, με τάση σταδιακής εξασθένησης στη συνέχεια.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν κυρίως νοτιοδυτικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να διαμορφώνονται κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το ενδιαφέρον, όμως, στρέφεται πλέον στην εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα επιμένουν σε μια σημαντική αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη. Αυτή φαίνεται πως θα οδηγήσει σε μια νέα, αρκετά πιο ψυχρή και οργανωμένη κακοκαιρία, με πιθανότητα να επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, τα πιο αξιόλογα και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η έντασή τους θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θέση και την πορεία που θα ακολουθήσει η διαταραχή.

Παράλληλα, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς οι ισχυροί βοριάδες θα μεταφέρουν τις ψυχρές αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Μάλιστα, όσο θα πλησιάζουμε προς την Τετάρτη, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην Αττική οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να παραμείνουν κάτω από τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, φαίνεται πως θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για χιονοπτώσεις από την Τρίτη στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ δεν αποκλείονται πιο ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και στα ψηλότερα βουνά της Πελοποννήσου. Η νέα αυτή κακοκαιρία φαίνεται πως θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με τάση σταδιακής μετατόπισης των φαινομένων προς την περιοχή του Αιγαίου έως την Πέμπτη. Βέβαια, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική ατμοσφαιρική εξέλιξη, την οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα. Η ακριβής θέση και η τροχιά της διαταραχής θα καθορίσουν ποιες περιοχές θα δεχτούν τα ισχυρότερα φαινόμενα» πρόσθεσε.

Αρναούτογλου: Προσοχή σε βόρειο Ιόνιο και περιοχές της Ηπείρου το βράδυ του Σαββάτου (10/10)

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, που απαιτούν προσοχή, στο βόρειο Ιόνιο και περιοχές της Ηπείρου, τα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν το βράδυ του Σαββάτου (10/10).

To Σάββατο, μετά το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας (Επτάνησα, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος). Στην Αττική ίσως ψιχαλίσει ή βρέξει τοπικά το απόγευμα.

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Όμως, από αργά το βράδυ θα ενταθούν πολύ οι βροχές και οι καταιγίδες στην Κέρκυρα. «Θέλουν προσοχή οι βροχές στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου, κυρίως στα δυτικά τμήματα- Θεσπρωτία και ίσως Πρέβεζα- αργά το βράδυ του Σαββάτου», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Άστατος θα είναι ο καιρός το πρωί της Κυριακής (11/10) σε όλη τη δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά και τα βόρεια, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Προς το απόγευμα θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά, αλλά υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική και ίσως στις Σποράδες.

Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε φθινοπωρινές θερμοκρασίες αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι την Τετάρτη (14/10) αναμένεται αρκετή ψύχρα.

Τη Δευτέρα (12/10) αναμένονται βροχές στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Όμως, από την Τρίτη (13/10) έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια προς τα νότια, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες θα είναι τοπικά έντονες στην ανατολική Ελλάδα. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ της Τετάρτης.

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, άστατος θα είναι ο καιρός από την Κυριακή 11 έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο Ιόνιο, στα δυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν τη νύχτα, με τοπικές βροχές στη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στα βορειοανατολικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες και στην Εύβοια τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ στα νότια θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.