Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια.

Γι αυτό τον λόγο , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, θα πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Αιγάλεω.

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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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