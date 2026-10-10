Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (10/10) σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Αιγάλεω, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:30, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές κατοικίες και επιχειρήσεις. Η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών που υπήρχε στο εσωτερικό της βιοτεχνίας δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα βραχιονοφόρο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου. Παράλληλα, κλήθηκε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την ασφαλή διακοπή της ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον χώρο της βιοτεχνίας ενδέχεται να υπήρχαν φιάλες υγραερίου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί εάν αυτές συνδέονται με την εκδήλωση ή την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα παρακείμενα κτίρια. Η κατάσταση παρέμενε δύσκολη ακόμη και μετά τις 03:30 τα ξημερώματα, καθώς σημειώνονταν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την Τροχαία να προχωρά σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ το μέγεθος των υλικών ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.