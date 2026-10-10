Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να υπάρξει τις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας να κάνουν την εμφάνιση τους παίρνοντας τη θέση του καλοκαιρινού τοπίου που επικράτησε στη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Meteo το Σάββατο 10/10 τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών της Εύβοιας και της Κρήτης καθώς και στο Ιόνιο, με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 29, στη Θεσσαλία από 15 έως 28, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 28, στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 και στην Κρήτη από 12 έως 27.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Προσοχή σε βόρειο Ιόνιο και περιοχές της Ηπείρου το βράδυ του Σαββάτου (10/10)

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, που απαιτούν προσοχή, στο βόρειο Ιόνιο και περιοχές της Ηπείρου, τα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν το βράδυ του Σαββάτου (10/10).

To Σάββατο, μετά το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας (Επτάνησα, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος). Στην Αττική ίσως ψιχαλίσει ή βρέξει τοπικά το απόγευμα.

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Όμως, από αργά το βράδυ θα ενταθούν πολύ οι βροχές και οι καταιγίδες στην Κέρκυρα. «Θέλουν προσοχή οι βροχές στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου, κυρίως στα δυτικά τμήματα- Θεσπρωτία και ίσως Πρέβεζα- αργά το βράδυ του Σαββάτου», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Άστατος θα είναι ο καιρός το πρωί της Κυριακής (11/10) σε όλη τη δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά και τα βόρεια, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Προς το απόγευμα θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά, αλλά υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική και ίσως στις Σποράδες.

Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε φθινοπωρινές θερμοκρασίες αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι την Τετάρτη (14/10) αναμένεται αρκετή ψύχρα.

Τη Δευτέρα (12/10) αναμένονται βροχές στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Όμως, από την Τρίτη (13/10) έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια προς τα νότια, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες θα είναι τοπικά έντονες στην ανατολική Ελλάδα. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ της Τετάρτης.