Η αστυνομία αναζητά ακόμα τον δεύτερο δράστη της επίθεσης, ένας 18χρονο ακροδεξιό, που φέρεται να μαχαίρωσε τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Παραδόθηκε στην ασφάλεια ο 22χρονος, που αναζητούσαν οι αρχές, ως έναν από τους δύο δράστες της ακροδεξιάς επίθεσης με μαχαίρι κατά αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο 22χρονος έφτασε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ότι πρώτο το θύμα, τον τραυμάτισε. Πρόσθεσε ότι θα κάνει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 32χρονο αντιφασίστα ήταν ο 18χρονος ακροδεξιός, ο οποίος ακόμα αναζητείται από τις αρχές. Νωρίτερα σε επιχείρηση της αστυνομίας στα σπίτια τους εντοπίστηκαν ακροδεξιά πανό και μπλουζάκια.

Σε βίντεο - ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, διακρίνονται τα δύο άτομα να απομακρύνονται με μοτοσικλέτα μετά την επίθεση στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Ο ένας φοράει κράνος, ενώ ο άλλος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/10) ενώ κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι είδε τα άτομα να διαπληκτίζονται, ενώ ο ένας του επιτέθηκε με κατσαβίδι.

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Περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο τον 32χρονο και τον μετέφερε με το όχημά του στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Εκεί ο φύλακας ενημέρωσε την αστυνομία και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ»

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι και στα δύο πόδια. Στην κατάθεσή του το θύμα φέρεται να δήλωσε πως οι δράστες του είπαν πως «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», ενώ αστυνομικές πηγές υποστήριξαν πως το περιστατικό πιθανώς σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Έπειτα από εκείνο το περιστατικό, τα ονόματα κάποιων από τους ακροδεξιούς είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

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Ο 32χρονος, που σύμφωνα με δήλωσή του ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν ήταν παρών στο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας»: Δεν θα επιτρέψουμε ξανά τη θεσμική ανοχή ή και συγκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων

«Αν οι φασίστες αφεθούν ξανά ελεύθεροι να επιτίθενται σε όποιον δεν τους αρέσει, σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές και μετανάστες, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν ξανά στις δολοφονίες», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η δολοφονική επίθεση γνωστών οργανωμένων νεοναζί εναντίον ακτιβιστή του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελευσίνα είναι κομβικής σημασίας για την πορεία του φασισμού στην Ελλάδα.

Αν οι φασίστες αφεθούν ξανά ελεύθεροι να επιτίθενται σε όποιον δεν τους αρέσει, σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές και μετανάστες, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν ξανά στις δολοφονίες.

Είναι άκρως ανησυχητική η αρχική στάση της αστυνομίας, που διέρρευσε (και μέρους των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν) το σενάριο της υποτιθέμενης «ληστείας» ενώ ήταν εξ αρχής γνωστά και επιβεβαιωμένα τα κίνητρα των νεοναζί.

Καλούμε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες από κάθε κοινωνικό και πολιτικό χώρο σε άμεση κινητοποίηση πριν να είναι ξανά αργά.

Καλούμε κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δεν θα επιτρέψουμε ξανά τη θεσμική ανοχή ή και συγκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων.

Να δράσουμε τώρα!

Σύλλογος Πολιτισμού

«Παύλος Killah P Φύσσας»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm0h5nmg18t5?integrationId=40599y14juihe6ly}