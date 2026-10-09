Το κρουαζιερόπλοιο έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Αεροδιακομιδή 72χρονου, ο οποίος επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ανοιχτά της Ρόδου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν ότι 72χρονος Βρετανός, που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο «MARELLA DISCOVERY», έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το κρουαζιερόπλοιο, με σημαία Μάλτας, έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Για την αεροδιακομιδή επιστρατεύθηκε ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που παρέλαβε τον 72χρονο και συνοδό του και τους μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZLZdzhCqi5o&t=1s}