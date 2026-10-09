Έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Κέρκυρα και σε περιοχές της Ηπείρου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, που απαιτούν προσοχή, στο βόρειο Ιόνιο και περιοχές της Ηπείρου, τα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν το βράδυ του Σαββάτου (10/10).

Αύριο, Σάββατο, μετά το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας (Επτάνησα, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος). Στην Αττική ίσως ψιχαλίσει ή βρέξει τοπικά το απόγευμα.

Όμως, από αργά το βράδυ θα ενταθούν πολύ οι βροχές και οι καταιγίδες στην Κέρκυρα. «Θέλουν προσοχή οι βροχές στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου, κυρίως στα δυτικά τμήματα- Θεσπρωτία και ίσως Πρέβεζα- αργά το βράδυ του Σαββάτου», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Άστατος θα είναι ο καιρός το πρωί της Κυριακής (11/10) σε όλη τη δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά και τα βόρεια, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Προς το απόγευμα θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά, αλλά υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική και ίσως στις Σποράδες.

Σάκης Αρναούτογλου: Νέα αλλαγή του καιρού και φθινοπωρινές θερμοκρασίες

Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε φθινοπωρινές θερμοκρασίες αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι την Τετάρτη (14/10) αναμένεται αρκετή ψύχρα.

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Τη Δευτέρα (12/10) αναμένονται βροχές στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Όμως, από την Τρίτη (13/10) έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια προς τα νότια, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες θα είναι τοπικά έντονες στην ανατολική Ελλάδα. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ της Τετάρτης.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=GCCqsnEIF-M}