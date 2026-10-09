Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή η αιτία για τη βλάβη στο μετρό Θεσσαλονίκης.

Εκτός λειτουργίας έχεις τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει βλάβη σε σύστημα, ενώ η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A., πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση, όπου θα διευκρινίζεται ποιο είναι το πρόβλημα που έχει ανακύψει, καθώς και η εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης και την επανέναρξη των δρομολογίων.

Η διακοπή στη λειτουργία του μετρό συνέβη λίγο μετά τις 16:00

Η ανακοίνωση της Thema

«Σας ενημερώνουμε ότι, για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

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