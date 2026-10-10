Τα προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για ηλικίες από 6 έως 12 ετών, θα πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΠΑΝΔΑ κάθε Σάββατο ή Κυριακή, με στόχο να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο των παιδιών, να συντελέσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και να αναδείξουν πτυχές της προσωπικότητάς τους μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση.

Να γεμίσουν τα Σαββατοκύριακα των παιδιών μέσα στην πόλη με δημιουργία και ελεύθερη έκφραση επιδιώκει ο Δήμος Αθηναίων και στο πλαίσιο αυτό οργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ). Από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 24 Απριλίου 2027, στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου, Ευελπίδων, Κυψέλης, Νέου Κόσμου και Νορντάου, τα παιδιά θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Μέσα σε ένα χαρούμενο και υποστηρικτικό περιβάλλον, θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες ζωγραφικής, μουσικής και θεάτρου, οι οποίες συνδυάζουν τη διασκέδαση με την εκπαιδευτική αξία.

Τα προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για ηλικίες από 6 έως 12 ετών, θα πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΠΑΝΔΑ κάθε Σάββατο ή Κυριακή, με στόχο να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο των παιδιών, να συντελέσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και να αναδείξουν πτυχές της προσωπικότητάς τους μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση. «Κάθε παιδί αξίζει να έχει πρόσβαση στην τέχνη και χώρο για να εκφράζεται ελεύθερα», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσθέτει: «Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, παιδιά 6 έως 12 ετών θα ζωγραφίζουν, θα παίζουν μουσική, θα γνωρίζουν το θέατρο και θα φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες. Και όλα αυτά δωρεάν. Ανοίγουμε τους χώρους του Δήμου και τα Σαββατοκύριακα στα παιδιά, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους. Σας περιμένουμε να γεμίσουμε με νέες εμπειρίες, παιχνίδι και χαρά». Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνη Μπέη τονίζει: «Με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης στις γειτονιές της πόλης, προσφέρουμε και φέτος δωρεάν δημιουργικά προγράμματα για τα παιδιά. Γεμίζουμε τα Σαββατοκύριακά τους με τέχνη, έκφραση και παιχνίδι, παρέχοντάς τους πολύτιμα ερεθίσματα για να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τις δεξιότητές τους και την αγάπη για τη μάθηση».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυψέλης (Καλογερά 18)

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- Τα ζώα στους μύθους του Αισώπου

«Ελάτε να ζωντανέψουμε νότες και κούκλες! Θα φτιάξουμε τις δικές μας δακτυλόκουκλες, θα παίξουμε με τους αγαπημένους μύθους του Αισώπου και θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της μουσικής»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 210 821428, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2026

11:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2)

- Φάρσα ή κέρασμα;

«Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών και μουσικοκινητικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Το έθιμο του Halloween γίνεται αφορμή για παιχνίδια, χορό και ξεφάντωμα»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

16:00 - 17:00 & 17:00 - 18:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου (Σωστράτου 5)

- Οι ρυθμοί στο θεατρικό παιχνίδι

«Μουσικοθεατρικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Τα παιδιά θα «παίξουν» με τους ήχους που μπορούν τα ίδια να παράξουν και θα τους εντάξουν στο θεατρικό παιχνίδι που θα ακολουθήσει»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά/ώρα. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2109247036, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων (Ευελπίδων 18)

- Ο ταρανδάκος αγνοείται

«Βοήθεια, ο ταρανδάκος του Αη-Βασίλη χάθηκε! Σας περιμένουμε σε μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια γεμάτη μουσικά παιχνίδια, όπου θα κατασκευάσουμε και θα ζωντανέψουμε τις δικές μας γαντόκουκλες για να τον ανακαλύψουμε»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2108840520, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026

12:00 - 13:00 & 13:00 - 14:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου (Σωστράτου 5)

- Τα ημερολόγια του νέου έτους

Εργαστήρι κατασκευής ημερολογίων του 2027 για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά/ ώρα. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2109247036, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

11:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2)

- Μαγικά Χριστούγεννα μέσα από τις σελίδες ενός παραμυθιού

Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών και μουσικοκινητικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2027

11:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2)

- Φασόλια, Φάβα και Φακές σε περιπέτειες τρελές

Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών και μουσικοκινητικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών.

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οσπρίων στο πιάτο μας γίνεται μάχη. Ποιος θα επικρατήσει;»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2027

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων (Ευελπίδων 18)

- Μεταμορφώσεις & Μάσκες: Το ταξίδι του Αρλεκίνου

«Φορέστε τη φαντασία σας και ελάτε να γιορτάσουμε τις Αποκριές! Δημιουργούμε πρωτότυπες μάσκες με πολύχρωμα εικαστικά υλικά, μεταμορφωνόμαστε σε ήρωες και μπαίνουμε στον ρυθμό του θεατρικού παιχνιδιού»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2108840520, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 6 Μαρτίου 2027

12:00 - 13:00 & 13:00 - 14:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου (Σωστράτου 5)

- Αποκριάτικες κατασκευές

Εργαστήρι αποκριάτικων χειροτεχνιών για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά/ ώρα. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2109247036, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 6 Μαρτίου 2027

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυψέλης (Καλογερά 18)

- Μεταμορφώσεις & Μάσκες: Το ταξίδι του Αρλεκίνου

«Φορέστε τη φαντασία σας και ελάτε να γιορτάσουμε τις Απόκριες! Δημιουργούμε πρωτότυπες μάσκες με πολύχρωμα εικαστικά υλικά, μεταμορφωνόμαστε σε ήρωες και μπαίνουμε στον ρυθμό του θεατρικού παιχνιδιού»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 208821428, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Κυριακή 7 Μαρτίου 2027

11:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2)

- Το ουράνιο τόξο του Καρναβαλιού

Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών και μουσικοκινητικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Παιχνίδια, μουσικές, χρώματα και κατασκευές με κομφετί και σερπαντίνες.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Κυριακή 11 Απριλίου 2027

11:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2)

- Η μπαλάντα των χρωμάτων

Βιωματικά εργαστήρια εικαστικών και μουσικοκινητικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

«Ο Ντορόζ, η Ρεμπλέ, το Μιγκρί, ο Φαμώβ, η Σολμπέζ και το μικρό Λαλαχανί εναντίον Λευκοσί και οι νότες στη γραμμή»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 26 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106427770, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 17 Απριλίου 2027

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων (Ευελπίδων 18)

- Η Λαμπρινή, η μικρή πασχαλίτσα

«Η άνοιξη και το Πάσχα έφτασαν! Φτιάχνουμε γαντόκουκλες με την τεχνική του κολλάζ, παίζουμε μουσικοκινητικά παιχνίδια και ανακαλύπτουμε το συμβολισμό της πασχαλίτσας το Πάσχα και την σημασία της για τη φύση»

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2108840520, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.

Σάββατο 24 Απριλίου 2027

12:00 - 13:00 & 13:00 - 14:00 - Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου (Νορντάου 7)

- Πασχαλινές κατασκευές

Εργαστήρι πολύχρωμων πασχαλινών και ανοιξιάτικων κατασκευών για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2106433128, Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 -17:00.