Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχη περιπέτεια, καθώς είχε συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο και στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ο Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε βάσει εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την εκτέλεσή του. Οι αστυνομικοί μετέβησαν έξω από την κατοικία του το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τον τραγουδιστή να περνά τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο ίδιος, βρέθηκε κατόπιν στην Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον ανακριτή.

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με πολυετή δικαστική διαμάχη για πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν την ανέγερση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Οι οικονομικές οφειλές του είχαν φτάσει τις 500.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προχώρησε σε διακανονισμό του ποσού. Ο τραγουδιστής έχει επίσης εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.