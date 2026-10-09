«Η δολοφονική επίθεση γνωστών οργανωμένων νεοναζί εναντίον ακτιβιστή του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελευσίνα είναι κομβικής σημασίας για την πορεία του φασισμού στην Ελλάδα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».

Την ώρα που οι δύο ακροδεξιοί δράστες αναζητούνται από την ΕΛΑΣ, ο 32χρονος, που νοσηλεύεται στο Τζάνειο, περιγράφει πώς δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέρα-μεσημέρι κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Ο άνδρας έχει δεχτεί δύο βαθιά χτυπήματα στα πόδια με μαχαίρι, ενώ επιχείρησαν να τον καρφώσουν και στον θώρακα, ψηλά στην κοιλιά, χωρίς ευτυχώς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του στο MEGA News 104,6, ο ένας εκ των δύο τον είδε ενώ ήταν έξω με τα σκυλιά του και επέστρεψε στο σημείο με φίλο του.

«Ξεκίνησαν να μου λένε ότι είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια. Δεν θεωρούσα ότι έχουν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν», σημείωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι ο ένας εκ των δύο δραστών φορούσε κράνος και ο άλλος ήταν χωρίς: «Μου έκανε ο πρώτος την επίθεση. Είναι σύνηθες μοτίβο γενικά. Μόλις μου επιτέθηκε, δεν έκατσα να δεχτώ την επίθεση, τον έβαλα κάτω. Τότε ήταν που άρχισε να φωνάζει στον φίλο του "δώσ’ τον, σφάξ’ τον"».

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«Δηλαδή, δύο άνθρωποι ήρθαν να μου επιτεθούν και, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη φύγουν δαρμένοι. Κάτω από το σπίτι μου, μια τέτοια ενέδρα», ανέφερε το θύμα της επίθεσης.

«Ο ένας μου είπε είμαι ο τάδε και φασίστας και κάνω κουμάντο. Αυτός ήταν που μου επιτέθηκε, έπειτα έπεσε κάτω και φώναζε στον άλλον να αρχίσει να με μαχαιρώνει».

«Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν», σημείωσε ξανά. «Δεν το είχα υποψιαστεί ότι 16:10 θα έρχονταν να με σκοτώσουν κάτω από το σπίτι μου». Ωστόσο «είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια».

«Λύνουν τις διαφορές τους προσπαθώντας να σκοτώσουν»

Ερωτηθείς για τον λόγο για τον οποίο στοχοποιήθηκε, ο 32χρονος υποστήριξε ότι οι δράστες αναφέρθηκαν στις πολιτικές του πεποιθήσεις και στην αντιρατσιστική του δράση.

«Τον ρώτησα "γιατί εμένα;" Μου είπε: "Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον"».

Ο 32χρονος υπενθυμίσε πως είναι γνωστό μοτίβο των φασιστών να επιτίθενται με τέτοιο θρασύδειλο τρόπο: «Αν θυμάστε, και στον Παύλο Φύσσα είχαν πάει 20 άτομα, δεν είχαν πάει δύο. Τους είχε πλακώσει στις μπουνιές και χρειαζόταν να έρθει ο Ρουπακιάς να τον μαχαιρώσει στην κάρδια». «Αυτό είναι το μοτίβο των νεοναζί, των θρασύδειλων που λύνουν τις διαφορές τους προσπαθώντας να σκοτώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως ο 32χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο, με την κατάστασή του να αξιολογείται από τους γιατρούς. Όπως ανέφερε ο ίδιος, αναμένει να ενημερωθεί εάν θα λάβει εξιτήριο ή εάν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.