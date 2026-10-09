Δεσμεύεται και η τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των αρχών για τέσσερα σοβαρά αδικήματα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έρευνα

«Μπαράζ» ελέγχων είναι ήδη σε εξέλιξη από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε βάρος τους, ενώ η Αρχή ήδη προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε μάλιστα την πολυσέλιδη διάταξη που συνέταξε στην Εισαγγελία. Με αυτήν δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης απέστειλε έγγραφο τόσο στο Κτηματολόγιο, για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες, για να ελεγχθεί εάν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους.

Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης.

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Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο. Κατά πληροφορίες, στο στόχαστρό της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ευρήματα της Αρχής και το πόρισμα που θα συνεχισθεί θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες.