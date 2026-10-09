Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Αναφορές για 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά.

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε σε εξωτερικό χώρο του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στους εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U - 607, όταν έγινε έκρηξη πιθανόν λόγω ύπαρξης αερίων.

Μετά την έκρηξη οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και βγήκαν εκτός διυλιστηρίου.

Από την πρώτη στιγμή στον χώρο βρέθηκαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

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Η ανακοίνωση της Motor Oil

Πριν από λίγο η εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση: «Σήμερα, στις 11 π.μ., κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».