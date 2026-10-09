Τακτικοί δικαστές και ένορκοι ομόφωνα έκριναν ένοχο τον κατηγορούμενο.

Σε ισόβια καταδικάστηκε σήμερα από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο 35χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Τακτικοί δικαστές και ένορκοι ομόφωνα έκριναν ένοχο τον κατηγορούμενο ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα για το οποίο είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός η 43χρονη πρώην σύζυγος του θύματος. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2026, η 43χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το δικαστήριο με οριακή πλειοψηφία (4-3) επέβαλε επίσης ποινές φυλάκισης 10 μηνών, στο καθένα από τους άλλους δύο κατηγορουμένους στην υπόθεση, αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής, μετατρέποντας την αρχική κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση στο αδίκημα της απλής συνέργειας σε απειλή.

Τι ανέφερε ο συνήγορος του 35χρονου

Ο συνήγορος του 35χρονου Αλέξανδρος Πασιατάς, μετά τη καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, σε γραπτή ανακοίνωσή του ανέφερε: « Ως δικηγόρος του φυσικού αυτουργού που ομολόγησε την πράξη του αλλά ότι την τέλεσε υπό διανοητική και ψυχική διαταραχή ενόψει και των χρόνιων εγκλεισμών του σε ψυχιατρικά ιδρύματα και με αρρύθμιστη την ψυχιατρική του νόσηση, χαίρομαι για την απόφαση των συγκατηγορουμένων του που όντως δεν μπορούσαν να ξέρουν αν τέλεσε την πράξη επειδή επεδίωκε το θάνατο ή την απειλή του θύματος. Δημιουργεί όμως εντύπωση το γεγονός πως το ίδιο δε λήφθηκε υπόψη για τον φυσικό αυτουργό που πέραν των ψυχικών διαταραχών δεν μπορούσε να διαγνωστεί αν το έκανε από δόλο ανθρωποκτόνο ή δόλο απειλής, ενόψει και της χρόνιας γνωριμίας με το θύμα και των αμέτρητων άλλων ευκαιριών που είχε να πράξει το αδίκημα αυτό σε προγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, έπρεπε το δικαστήριο να σκεφτεί το πώς είναι δυνατόν να μην παρίστανται προς υποστήριξη κατηγορίας τα τέκνα του θανόντος, αν και αυτό επιβάλλει το συμφέρον τους. Η υπόθεση αυτή συνεχίζεται και μετά το θάνατο της δήθεν ηθικής αυτουργού, γεγονός που αν ζούσε θα ήταν σήμερα το μεγάλο σκάνδαλο της ημέρας καθώς κατέρρευσε κάθε τέτοιος ισχυρισμός με όσα ακούστηκαν στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Θλίβομαι που η φίλη μου και αρχική μου εντολέας δεν είναι εν ζωή για να ζήσει την ύψιστη δικαίωση που τόσο περίμενε και που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έβαζε η ίδια τέλος στη ζωή της! Θα έχουμε συνέχεια !!! Η δικαιοσύνη οφείλει να κοιτάξει βαθύτερα την υπόθεση και το κυριότερο να δει τα λάθη και τις παραλείψεις της που πολλές φορές οδηγούν και στην απώλεια ανθρώπινης ζωής !»