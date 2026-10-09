«Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης».

Αρνείται πως υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό, ο συνήγορος του 58χρονου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ο οποίος με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, υποστηρίζει πως όλα τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.

Συγκεκριμένα, στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν «επίσημες πηγές».

Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

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Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση».