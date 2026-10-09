Ο Γιάννης Λώλος υπήρξε τακτικό μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Έφυγε από τη ζωή, σήμερα Παρασκευή, σε ηλικία 58, ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός, Γιάννης Λώλος.

Ο αρχαιολόγος Γιάννης Λώλος σπούδασε στο Παρίσι (Paris IV-Sorbonne) όπου και έλαβε το βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία.

Από το 1992 έως το 1998 ακολούθησε διδακτορικές σπουδές στο μεταπτυχιακό τμήμα Αρχαίας Ιστορίας και Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, όπου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την τοπογραφία της Σικυωνίας.

Ο Γιάννης Λώλος υπήρξε τακτικό μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (1995-1996) και επισκέπτης επίκουρος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Michigan (1998-1999). Από το 2002 δίδασκε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είχε συγγράψει δύο μονογραφίες

Είχε συμμετάσχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αττική, στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στη Νεμέα, στη Στυμφαλία, καθώς και στην ετρουσκική πόλη Μusarna της Ιταλίας.

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Από το 2004 διεύθυνε την αρχαιολογική έρευνα πεδίου στην αρχαία Σικυώνα, ενώ από το 2018 συνδιεύθυνε την ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη του Δήμου Αλμυρού.

Είχε συγγράψει δύο μονογραφίες (Εγνατία Οδός, Αθήνα 2008, Εκδόσεις Ολκός και Land of Sikyon; archaeology and history of a Greek city-state (Hesperia Supplement 39), Princeton 2011) και πολυάριθμα άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.