Και οι δύο έχουν απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο.

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

Επιπρόσθετα, και οι δύο έχουν απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ»

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι.

Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», ενώ αστυνομικές πηγές υποστήριξαν πως το περιστατικό πιθανώς σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Έπειτα από εκείνο το περιστατικό, τα ονόματα κάποιων από τους ακροδεξιούς είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

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Ο 32χρονος, που σύμφωνα με δήλωσή του ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν ήταν παρών στο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας»: Δεν θα επιτρέψουμε ξανά τη θεσμική ανοχή ή και συγκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων

«Αν οι φασίστες αφεθούν ξανά ελεύθεροι να επιτίθενται σε όποιον δεν τους αρέσει, σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές και μετανάστες, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν ξανά στις δολοφονίες», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η δολοφονική επίθεση γνωστών οργανωμένων νεοναζί εναντίον ακτιβιστή του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελευσίνα είναι κομβικής σημασίας για την πορεία του φασισμού στην Ελλάδα.

Αν οι φασίστες αφεθούν ξανά ελεύθεροι να επιτίθενται σε όποιον δεν τους αρέσει, σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές και μετανάστες, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν ξανά στις δολοφονίες.

Είναι άκρως ανησυχητική η αρχική στάση της αστυνομίας, που διέρρευσε (και μέρους των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν) το σενάριο της υποτιθέμενης «ληστείας» ενώ ήταν εξ αρχής γνωστά και επιβεβαιωμένα τα κίνητρα των νεοναζί.

Καλούμε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες από κάθε κοινωνικό και πολιτικό χώρο σε άμεση κινητοποίηση πριν να είναι ξανά αργά.

Καλούμε κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δεν θα επιτρέψουμε ξανά τη θεσμική ανοχή ή και συγκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων.

Να δράσουμε τώρα!

Σύλλογος Πολιτισμού

«Παύλος Killah P Φύσσας»